macOS Catalina : un patch permet de l’installer sur les Mac anciens

Comme à son accoutumée, le développeur Mac dosdude1, ou Colin Mistr de son vrai nom, vient avec une petite surprise annuelle. Il s’agit, pour les personnes nouvelles à ce concept, d’un patch qui permet d’installer la nouvelle mouture de MacOS sur des « vieux modèles ». Si vous avez suivi de près les dernières actualités de la marque à la pomme, pour cette année, c’est donc logiquement Catalina qui recevra un patch pour se rendre compatible avec les anciens Mac.

Retour sur la compatibilité de MacOS Catalina avec les Mac

Apple l’avait déjà annoncé en guise d’informations pour les propriétaires de Mac : Catalina sera compatible avec les mêmes machines que macOS Mojave. Voici donc une liste de tous les appareils qui n’auront pas besoin d’un patch de compatibilité :

MacBook : 2015 ou plus récent

MacBook Air : 2012 ou plus récent

MacBook Pro : 2012 ou plus récent

Mac mini : 2012 ou plus récent

iMac : 2012 ou plus récent

iMac Pro : 2017 ou plus récent

Mac Pro : 2013 ou plus récent

Et pour les Mac non compatibles ?

Votre Mac ne figure pas dans la liste ? Pas de souci, avec la petite astuce de Dosdue1, il vous est possible d’installer macOS sur des machines encore plus anciennes, dont le iMac, le Mac Pro, le MacBook Air et le MacBook Pro de 2008 ou de 2019. Mais attention, pour que le patch soit fonctionnel, assurez-vous avant tout que votre machine soit sur le système de fichiers APFS d’Apple. De plus, vous devez également taper la commande suivante avant de vous lancer dans l’installation. En effet, le patch en question est comme Catalina mais en version bêta : sudo nvram boot-args= »-no_compat_check ».

Attention !

Et si la promesse de ce patch est très tentante, il y a quelques précautions à prendre. Par exemple, à moins d’être vraiment certain de ce que vous faites avec votre ancien Mac, il est préférable d’attendre la sortie d’une version plus stable du patch avant de vous lancer.

Dans tous les cas, ne vous attendez pas à ce que le Mac soit 100 % fonctionnel étant donné que certaines fonctionnalités du système tournent sur les nouvelles technologies d’Apple pour les appareils récents.

Dernière mise à jour le 2019-06-21 at 14:19 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires