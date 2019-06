Quoi de plus agaçant que de voir ce petit point rouge, symbole de l’arrivée d’une nouvelle notification en attente sur une des icônes de Facebook ? Car la plupart du temps, cette notification n’a pas de grande importance pour l’utilisateur. Bonne nouvelle : le grand réseau va peut être mettre fin à ces points rouges sur les icônes.

Les notifications Facebook, la fin d’une histoire tumultueuse

C’est la fameuse Jane Manchun Wong, une grande chercheuse de nouvelles fonctionnalités qui vient de mettre, une fois de plus, la main sur une information qui n’a pas encore été officialisée par Facebook. Selon elle : « Facebook serait en passe de déployer une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de désactiver, si besoin se fait sentir, les points rouges sur les icônes souhaités ». Sur les captures d’écran partagés par la chercheuse, il s’agirait que cette nouvelle fonctionnalité concerne l’application Android.

Toutefois, il y a de fortes chances que la version iOS soit également concernée par cette annonce. Cette fonctionnalité profitera certainement à de nombreux utilisateurs. À ce jour des dizaines d’articles et de vidéos abordent la manière dont on peut s’en débarrasser.

Une fonctionnalité en phase de test

Quelques heures à peine après la découverte, TechCrunch a contacté Facebook pour tenter d’en connaitre plus sur cette nouvelle fonctionnalité. Le réseau social a alors répondu que la fonctionnalité est bien en phase de test chez quelques utilisateurs iOS et Android.

Êtes-vous parmi les personnes qui peuvent en tirer parti ? Pour vérifier cela, il suffit de se rendre dans le menu « Paramètre et vie privée » et de scroller jusqu’à « Notifications ». Si tout en bas vous voyez « Points de notifications », c’est que c’est le cas. Par contre, si vous ne voyez pas cette option, cela signifie que vous devez être patient et attendre l’arrivée de la version finale pour le grand public.

