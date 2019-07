DeepNude : vie et mort de l’appli qui déshabillait les femmes

Dès l’annonce de sa sortie, l’application DeepNude était au centre de toutes les polémiques. Et pour cause, elle proposait de déshabiller des femmes (et uniquement des femmes) dans une version gratuite et une version plus poussée à 50 dollars. Aujourd’hui, l’application ferme définitivement ses portes, selon l’équipe derrière sa création. Raison invoquée : l’impossibilité de contrôler sa popularité.

C’est en mars 2019 que l’application DeepNude a été lancée officiellement. Lors de sa sortie, l’équipe responsable a précisé qu’il ne s’agissait que d’un « projet pour le divertissement de l’utilisateur ». DeepNude propose en effet aux utilisateurs de choisir une photo de femme habillée et d’en produire une autre, via un algorithme, mais cette fois-ci, totalement déshabillée.

DeepNude : quand le smartphone devient fou

Dans la version gratuite, les photos finales sont marquées par le filigrane « Fake ». Mais les utilisateurs se tournant vers la version payante pouvaient profiter d’une image avec seulement un petit filigrane dans le coin de la photo. Ce qui permettait à ces derniers de facilement rogner la mention « Fake ».

Et le succès a été rapidement au rendez-vous. C’est d’ailleurs ce succès non contrôlé qui est à la source de la fermeture de l’application. « Nous avons grandement sous-estimé la demande, a déclaré l’un de ses responsables. Malgré des mesures de sécurité adoptées (faisant référence aux filigranes), si 500 000 personnes l’utilisent, la probabilité que des gens l’utilisent mal est trop grande. Nous ne voulons pas faire de l’argent de cette façon ».

Dans le tweet annonçant la fermeture de l’application, l’équipe a ajouté que : « Le monde n’est pas encore prêt pour Deep Nude ». Si depuis, des copies ont tenté d’égaler le succès de l’application, celles-ci ont été rapidement retirées du marché.