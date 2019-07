Microsoft annonce Windows 1.0 et tout le monde est confus

Lasers, claviers tonitruants, couleurs flashy. Ce lundi, en soirée, Microsoft a publié une vidéo sur Twitter et Instagram censée accompagnée l’annonce d’un tout nouveau système d’exploitation, sous le nom de Windows 1.0.

Une ambiance totalement retro, pour un produit qui ne l’est pas moins. Au programme, un petit voyage dans les années 80.

En substance, la vidéo affiche, en ordre décroissant, tous les logos de Windows, en commençant par la version 10 d’aujourd’hui pour aller jusqu’aux prémices du système.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! 😲 💾 pic.twitter.com/guU4QxwsGG

— Windows (@Windows) 1 juillet 2019