Windows 10 intégrera un vrai noyau Linux, une première

La relation Windows-Linux passe un cap. Depuis plusieurs années, les développeurs peuvent profiter du sous-système proposé par Microsoft et basé sur Linux au sein de Windows même. Mais nombreux étaient les insatisfaits, face à un système loin d’être assez performant.

Bonne nouvelle : durant la conférence donnée récemment par la firme de Redmond, elle a annoncé qu’un véritable noyau Linux sera disponible sur la nouvelle version de Windows 10. Un avantage pour les développeurs, mais une surprise pour tout ceux qui ont suivi de près l’histoire de la société. Voilà des années que Microsoft se bat contre ce système.

Windows Subsystem for Linux 2

Le sous-système portera le nom de Windows Subsystem for Linux 2. Elle sera intégrée dans les versions expérimentales que proposera Microsoft à partir de cet été 2019. Ce sont donc les membres du programme Windows Insider qui pourront tester cette nouveauté en avant-première. Le WSL2 fera office de remplaçant au bon vieux WSL1, qui existe depuis 2016 et qui n’est qu’un émulateur de noyau Linux.

Grâce à cette solution de « base », les développeurs peuvent utiliser l’interprète de commandes Bash, connu de tous les habitués du système Linux. En pratique, qu’est-ce que cela apportera aux utilisateurs ? Une plus grande performance bien sûr mais également une meilleure compatibilité native avec les conteneurs Docker. Les développeurs pourront donc, par exemple, profiter d’un démarrage du sous-système plus rapide ou encore une utilisation plus diversifiée de la mémoire vive.

En bonus : un Windows Terminal

Ce n’est pas la seule nouveauté attendue avec la mise à jour Windows 40. En effet, Microsoft a également présenté un Windows Terminal. Il s’agit d’une application qui rassemblera toutes les interfaces en lignes de commande de Windows. À partir de ce dernier, les utilisateurs pourront gérer efficacement l’invite de commande classique PowerShell ou Bash.

Pour rappel, il s’agit d’un terminal open source. D’autres nouveautés s’ajoutent également au lot : la gestion des onglets, la gestion du texte, la création de profils de réglage, etc.

Comme quoi, la connexion entre plateformes a de beaux jours devant elle.

