Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle « l’Apple chinois ». Xiaomi n’a jamais caché qu’elle s’inspirait régulièrement de toutes les nouvelles idées sorties par l’entreprise californienne. Après avoir lancé une copie conforme des Animoji ainsi que du Face ID l’année dernière, la marque chinoise ne s’arrête pas là. Aujourd’hui, la firme chinoise vient d’annoncer l’arrivée des « Mimoji ».

Comme vous l’aurez compris à cette appellation, il s’agit des clones des fameux Memoji des iPhone. Cette « nouvelle » fonctionnalité sera dédiée aux futurs smartphones de la gamme Mi CC9 et a été conçue pour les plus jeunes utilisateurs.

Les Mimoji : Xiaomi assume le copier-coller

Comme quoi, Xiaomi n’a réellement pas cherché loin. Comme vous le remarquerez sur les premières images des Mimoji de la marque chinoise, ces personnages animés sont strictement identiques aux personnages animés d’Apple. Et ce, dans les moindres détails.

À l’image du fonctionnement initial donné par la marque à la pomme, ces derniers peuvent être personnalisés avec un catalogue très riche de détails. Ils peuvent, également, suivre les moindres des mouvements de visage de l’utilisateur en temps réel. La reproduction est « totale ».

Sur une vidéo publiée récemment sur Weibo, l’on peut voir que l’entreprise de Lei Jun ne s’est vraiment pas embêtée à tout copier-coller. À part quelques détails près, l’on serait tenté de penser qu’il s’agit d’une capture d’écran faite sur un iPhone.

Les nouveaux Mimoji de #Xiaomi sont ultra personnalisables et très efficaces. Bientôt disponible sur les #XiaomiCC ! pic.twitter.com/KpSC9RWVvG — Xiaomi Actu | France 🇫🇷 (@ActuXiaomi) 2 juillet 2019

Xiaomi veut faire plaisir aux jeunes

Ce n’est pas par hasard si Xiaomi s’est tourné vers cette nouvelle fonctionnalité. Et pour cause, la marque a toujours voulu toucher un public plus jeune. De nos jours, les jeunes utilisateurs sont tous adeptes de vidéos amusantes sur les réseaux sociaux et les Mimoji pourront donc plaire à un grand nombre.

En partenariat avec Meitu, le Mi CC9, un nouveau smartphone Xiaomi mise donc sur toutes les fonctionnalités que les jeunes aiment. Notamment la photographie, avec une option de retouche et une « coolitude ». Côté autonomie, le smartphone se dote d’une batterie de 4030 mAh. Son prix, à la sortie, est prévu à 231 euros (soit 1799 Yuan). Mais pour le moment, l’on ne sait pas encore si la gamme sera disponible en France.

Dernière mise à jour le 2019-07-04 at 11:09 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires