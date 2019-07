Réconciliation d’Amazon et Google, qui reviennent respectivement sur Youtube et Prime Video

Depuis hier soir, l’appli Prime Video d’Amazon est disponible sur les appareils Chromecast de Google et l’appli Youtube est quant à elle disponible sur les supports d’Amazon.

Le fruit d’une réconciliation entre les deux géants, en avril dernier, après une longue bataille autour de leurs services de vidéo à la demande.

Amazon accueille à nouveau Youtube

C’est sur son blog que Google a annoncé la grande nouvelle. Outre les appareils Chromecast, l’application Prime Video est maintenant en déploiement progressif pour les produits Android TV. Le Le flux Prime Video peut par ailleurs être diffusé vers un Chromecast, via un smartphone ou une tablette sous Android 5 ou iOS 11.

Dans le même temps, Amazon a annoncé que l’application YouTube serait disponible sur les Fire TV Stick (2e génération), Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube, Fire TV Stick Basic Edition et les TV connectées Fire TV de Toshiba, Insignia, Element et Westinghouse. Cependant, YouTube n’est pour le moment toujours pas disponible sur l’Echo Show d’Amazon (Amazon et Google luttant pour la suprématie des assistants avec écrans).

Quoi qu’il en soit, c’est l’utilisateur qui est gagnant.

