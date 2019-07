Fizz : le service Internet du futur?

Présenté par Fizz.

Internet entre dans une nouvelle ère. Une ère où le forfait Internet n’est plus tant un «forfait» qu’une offre sur-mesure, adaptée aux besoins de chaque utilisateur. La preuve avec Fizz, le nouveau fournisseur mobile et internet totalement innovateur qui, depuis son lancement à l’automne 2018, est en train de se faire une vraie place dans le cœur des internautes.

Mais en quoi se distingue le forfait Fizz des autres fournisseurs offrant aussi l’internet illimité ? Tour d’horizon.

Chez Fizz, tout est véritablement inclus dans les forfaits illimités

Pas de frais cachés, pas de frais de surconso…? Oui, c’est possible. Le modem Wi-Fi Fizz, qui d’ailleurs agit également en tant que routeur, est inclus dans le prix des forfaits, et il n’y a pas de frais de livraison ou d’installation. L’appli Fizz (gratuite, soit dit en passant) vous permet aussi de gérer votre réseau Wi-Fi illimité et de contrôler son utilisation sur le moment.

On l’a vu ces derniers temps : les forfaits longue durée n’ont plus du tout le vent en poupe. C’est pourquoi Fizz permet de mettre un terme à son forfait à tout moment. «On préfère que vous restiez avec nous pour les bonnes raisons», annonce la page d’accueil du site.

C’est dans le même ordre d’idée que Fizz a mis en place un programme de récompenses pour les membres, un peu à la manière des points d’ancienneté dans les jeux vidéo. Plus vous restez, plus vous profitez des avantages.

Bonjour l’autonomie

Plaçant la flexibilité avant tout, Fizz permet aussi de tout gérer en ligne ou sur mobile en quelques secondes, avec une interface ultra simplifiée. Quand on a connu les heures d’attente en magasin ou au téléphone pour changer son forfait internet, on peut comprendre à quel point c’est important.

Aussi, comme le souligne le site de Fizz, «vous décidez ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez pas». On peut donc changer son forfait à tout moment.

Le futur s’appelle Fizz.

Pour plus de détails sur les forfaits offerts et les offres, consultez le https://fizz.ca/fr/internet