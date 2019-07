Twitter change d’interface : voici toutes les nouveautés

Treize ans après son lancement, le petit oiseau bleu fait peau neuve. Depuis le début de l’année, le réseau avait déjà fait part de quelques nouveautés qui permettraient aux utilisateurs de jouir d’une expérience plus intéressante sur la version web. Si seuls certains comptes avaient eu la chance de contribuer au test de cette nouvelle version, tous les utilisateurs ont, depuis le 15 juillet, la possibilité de voir ce nouveau visage du réseau social. Voici un petit tour d’horizon de toutes les modifications.

La barre de tâches

La barre de tâches se trouve désormais dans la colonne de gauche. Twitter a chamboulé totalement son affichage pour adopter un système à trois colonnes. Au centre, l’utilisateur pourra continuer à voir les fils de messages postés. La droite est, quant à elle, destinée aux « Tendances » et les « Suggestions ». Et enfin, la gauche, devient le nouveau menu où l’utilisateur trouve toutes les rubriques et leurs icônes respectifs. Il va donc falloir commencer à s’habituer à ce changement car l’époque où la barre de tâche se situait au-dessus est révolue.

Le bouton « Tweeter » quant à lui se trouve, également, dans la colonne de gauche.

Le mode #Explorer, une des grandes nouveautés sur Twitter

L’option #Eplorer est à découvrir dans la colonne de gauche. Ce tout nouveau menu permettra aux utilisateurs de découvrir des contenus pertinents (il y aura des vidéos, des posts, des évènements en direct, des contenus géolocalisés et bien d’autres encore).

Le mode sombre

C’est la nouvelle tendance du moment : le mode sombre. Comme avec l’application mobile, les utilisateurs de Twitter sur PC pourront désormais se tourner vers l’affichage sombre en passant par les paramètres. Mais vous pouvez également opter pour d’autres teintes : le bleue ou le noire entre autres.

La personnalisation de l’affichage

Désormais, les utilisateurs auront également la possibilité de personnaliser l’affichage de leur interface Twitter. En passant par le menu dédié, vous pouvez choisir la couleur d’apparence du site et la taille du texte.

La messagerie

Le système de messagerie connait une grande amélioration. Grâce à cette nouvelle version, tous les messages envoyés et les messages reçus apparaissent sur une même page.

Le multi compte

Le multi compte est maintenant pris en charge sur la version desktop. Ainsi, vous pouvez basculer d’un compte à l’autre de manière plus simple et plus rapide.