AI Portraits : cette IA transforme vos portraits en œuvres d’art

Oubliez FaceApp. Oubliez les filtres fuchsia, sepia, vintage. Désormais les intelligences artificielles peuvent faire de vos portraits de véritables œuvres d’art. Le programme AI Portraits permet en effet de transformer un simple selfie en un “portrait artistique” inspiré de la peinture classique ou plus contemporaine.

Développé par des chercheurs MIT-IBM Watson AI Lab, aiportraits.com (accessible ici) fonctionne selon un algorithme basé sur 45 000 portraits artistiques. L’intelligence artificielle ne se contente donc pas d’appliquer un filtre d’art sur vos photos, mais les transforme littéralement en peinture, en fonction de standards classiques.

L’algorithme d’AI Portraits puise dans une base comprenant des peintures à l’encre, à l’huile, à la craie ou à l’aquarelle. Ce qui lui permet de générer un tout nouveau portrait à partir à chaque nouveau modèle.

Selon les chercheurs, l’algorithme serait capable de décider lui-même d’un style baroque ou Renaissance par exemple, en mettant en évidence les traits du sujet. Il n’est ainsi pas possible de choisir le style de rendu généré par la fonctionnalité à proprement parler, mais il y a des chances que chaque selfie offre un résultat différent au final.

Un résultat pas toujours probant, comme le montrent ces deux internautes sur Twitter, qui se plaignent que leurs origines ethniques n’ont pas été fidèlement reproduites. Il est vrai que la peinture classique mettait peu d’Asiatiques à l’honneur.

ok I tried the AI portrait thing and it made me … white?? anyway if other people of color experienced this too, let me know! I have questions!!! my DMs are open~~ https://t.co/i6H9CrCqWD pic.twitter.com/IbFSQMtpmz

— hot girl morg (@morgan_sung) July 22, 2019