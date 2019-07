Le Samsung Galaxy Fold sera commercialisé en septembre

Après une pluie de critiques provenant des testeurs et journalistes, le Galaxy Fold de Samsung a vu sa date de sortie être maintes fois repoussée. Le smartphone phare de la marque, qui se présentait comme un fleuron de la technologie moderne, devait subir une série de modifications majeures avant d’être mis sur le marché. C’est désormais chose faite et le premier smartphone pliable au monde sera officiellement mis sur le marché en septembre prochain.

Rappelons que le Galaxy Fold devait initialement sortir en mai. Il a donc pris quatre mois de retard, mais désormais c’est officiel.

Le Galaxy Fold sera là en septembre, quelles modifications a-t-il subies ?

Nous avions déjà listé les multiples problèmes qui touchaient le Galaxy Fold, notamment au niveau de l’écran. Un comble pour un appareil qui doit sa notoriété, justement, à son écran.

Samsung#GalaxyFold ready for launch starting from September. Find out more: https://t.co/9eIVHLeyHy pic.twitter.com/kDW8DnpE42 — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) July 25, 2019

Voici la liste des modifications à retenir :

La couche protectrice de l’Infinity Flex Display a été étendue au-delà des biseaux afin de faire apparaître clairement son rapport essentiel avec l’appareil (les testeurs avaient tenté de la retirer, pensant qu’il s’agissait simplement d’un film protecteur temporaire)

L’espace entre les charnières et le châssis a été réduit (problème majeur souligné par plusieurs testeurs, qui pouvait endommager le système interne du téléphone)

Une protection renforcée des charnières aux deux extrémités du téléphone grâce à de nouveaux caches protecteurs

Des couches de métal sous l’Infinity Flex Display ont été ajoutées afin de renforcer la protection de l’écran

De nouveaux renforcements permettant de protéger l’appareil des particules externes

Mais au-delà des modifications externes, Samsung indique que le retard de commercialisation a permis à ses équipes d’améliorer aussi l’expérience utilisateur, notamment au niveau des applications et du système d’exploitation. Comme quoi, le Galaxy Fold, malgré son prix, était loin d’être parfait. Ce qui confirme les déclarations du PDG de Samsung, qui avait admis que sa finalisation avait été quelque peu bâclée pour pouvoir le mettre le plus vite possible sur le marché.

