«Overly attached girlfriend» : Laina Morris quitte Youtube

Un visage de jeune fille fixé vers l’objectif, les yeux écarquillés. Vous vous en souvenez peut-être, il a dû hanter vos cauchemars. Au début des années 2010, la «Overly attached girlfriend» («Petite amie trop attachée») était devenue l’un des mèmes les plus emblématiques de la décennie. Mais derrière l’icône se trouve la femme, la vraie, une réalisatrice et chanteuse connue sur Youtube sous son vrai nom : Laina Morris.

Aujourd’hui c’est au tour des fans de Laina d’avoir le coeur brisé, puisque celle-ci a déclaré mercredi qu’elle quittait Youtube. Elle a annoncé son départ dans une dernière vidéo, intitulée «I’m breaking up with You… Tube» (intraduisible, mais vous avez compris). Une dernière pirouette pour annoncer un sujet grave, puisque Laina y évoque, entre autres, sa dépression.

Laina Morris n’est plus si attachée… à Youtube

«Après un an de Youtube, j’ai eu l’impression que ça devenait comme un travail», déclare Laina, au bord des larmes. Elle ajoute : «Je ressentais beaucoup de pression à devoir me décider pour un choix de carrière. Je ne pouvais pas le faire avec assez de confiance et ça me stressait beaucoup.»

Laina évoque par ailleurs son combat contre la dépression et les médicaments qu’elle a commencé à prendre pour la surmonter. «Il n’y a absolument rien de mal à prendre des médicaments, parce que la seule chose que vous faites c’est de vous aider vous-même.» Elle insiste par ailleurs sur le fait que les raisons pour lesquelles elle quitte Youtube sont multiples et pas simplement liées à sa santé mentale. «J’ai juste grandi et ma vie ainsi que mes priorités ont changé», confie-t-elle.

La carrière de Laina Morris sur Youtube et son accession au rang de mème avait débuté en 2012, avec sa reprise d’une chanson de Justin Bieber. Cette dernière vidéo d’adieu est la première qu’elle publie depuis décembre 2018. Une demi-année pendant laquelle, confie-t-elle, elle s’est rendue en psychothérapie

«J’ai l’impression qu’il faudrait que je conclue avec un sourire, déclare Laina, après avoir éclaté en sanglots. Je suis heureuse, tout va bien, je vais vraiment bien. C’est juste triste, j’ai l’impression d’avoir dit ça un million de fois, mais je ne veux pas partir en sanglots et éteindre la caméra». Puis elle achève sur un au revoir.