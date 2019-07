Windows 10 : Microsoft teste un nouveau menu Démarrer

Le menu « Démarrer » est considéré comme un véritable emblème de Windows. D’ailleurs, l’OS de Microsoft a toujours été représenté par ce fameux bouton. Si jusqu’ici, cette première interaction des utilisateurs avec le PC se trouve toujours en bas à gauche de l’écran avec des tuiles dynamiques, il se peut que Microsoft change un peu cette organisation dans la nouvelle version de Windows.

Et pour cause, à cause de ce qui s’apparente à l’erreur d’un employé, la version interne de Windows 10 a fuité plus tôt que prévu chez les testeurs. L’on a donc pu découvrir les premières images de cette version de Windows 10 sur les réseaux sociaux. Et le point qui a le plus marqué les Insiders -les utilisateurs membres du programme de test pour l’amélioration de l’OS- se trouve au niveau du menu « Démarrer ».

Les icônes figées sur le menu «Démarrer» de Windows 10

Ce menu Démarrer, livré avec la version 18947 du système d’exploitation, a abandonné les fameuses tuiles interactives pour faire place à des icônes figées. Le fond, qui généralement, se pare d’un fond sombre affiche, dans cette version, un fond plutôt gris pâle. Autre particularité : dans la grille des options et des applications, on retrouve une catégorie tout en haut pour accéder plus rapidement à toutes les applications suggérées par l’OS.

La recherche GIF en mode tablette

Sur les captures d’écrans partagées par NTAuthority sur les réseaux sociaux, l’on peut également voir le menu Démarrer en mode Tablette. Et dans cette affichage, l’on constate l’option « recherche de GIF ». Une option qui fait légèrement penser à la recherche d’émojis via « Touche Windows + ».

La recherche intégrée au système a également été déplacée dans le menu Démarrer. Sur les captures d’écran partagées, l’utilisateur n’a pas configuré son compte mais on y retrouve, tout de même, la fameuse image d’avatar. Il est tout de même important de préciser que cette version n’a même pas encore été testée en interne. Au final, rien ne prouve donc qu’elle sera mise à la disposition des testeurs et encore moins, des utilisateurs.