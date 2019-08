Le streameur Ninja, super star du jeu vidéo, quitte Twitch pour Mixer

Tyler « Ninja » Blevins, joueur de Fortnite le plus connu de la planète, vient de quitter la plateforme de streaming Twitch pour rejoindre Mixer, le service de Microsoft. Un coup de tonnerre à la fois dans l’industrie du jeu vidéo et du streaming, qui met fin à un juteux partenariat entre Ninja et la plateforme d’Amazon.

L’Américain de 28 ans a annoncé sa décision jeudi dans un communiqué (et sur Twitter). «Je suis formidablement reconnaissant envers Twitch pour les opportunités que la plateforme m’a fournies, a-t-il déclaré à l’agence Associated Press. Mais quand je regardais les opportunités de carrière qui s’offraient à moi, je voulais qu’on me donne les moyens de pousser les limites du gaming et d’atteindre des objectifs plus ambitieux au sein de cette industrie. Mixer me procure plus de manières de me connecter à ma communauté.»

Ninja et Twitch : la fin d’une histoire d’amour et de gros sous

Grâce à une base de 14 millions de fans générée en grande partie ces deux dernières années, Ninja est devenu millionaire avec ses vidéos de gameplay sur Twitch et YouTube. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Fortnite au monde, il a organisé sur Twitch plusieurs événements esports majeurs, dont un en mars 2018 avec Drake et Travis Scott. Avec à chaque fois, plusieurs centaines de milliers de spectateurs et des millions de dollars à la clé.

Lancé en 2016, Mixer n’a jamais atteint la popularité de Twitch, mais est tout de même très apprécié pour son interface, permettant par exemple au joueur de partager sa manette avec ses fans. Il fournira à Ninja, dixit lui-même, «plus d’interactivité et de variété». Il devrait aussi laisser plus de liberté au jeune homme dans ses activités hors streaming et plus de possibilités d’événements live.

Le premier stream de Ninja sur Mixer aura lieu vendredi en direct du festival de musique de Lollapalooza, à Chicago. «Bugha», récent champion du monde de Fortnite, devrait l’y rejoindre. Prochaine étape pour le gamer du Michigan : la publication de trois livres, dont un guide sur le live stream et un roman graphique. Excusez du peu.

