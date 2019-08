Reon Pocket : Sony invente un climatiseur de poche

Sony a toujours mis l’accent sur les idées fraîches et innovantes. Depuis quelques années, l’entreprise japonaise incite ses employés à proposer de nouveaux projets sur la plateforme de financement participatif First Flight. Et en y faisant un petit tour, vous remarquerez que les participants ne prennent pas cette tâche à la légère. Un des derniers projets ayant reçu un financement est le Reon Pocket, un climatiseur de poche. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le projet a déjà récolté 69 168 000 ¥, soit 830,000 $ CA environ. Mais de quoi il s’agit ?

Une solution efficace contre la chaleur

Reon Pocket, c’est un climatiseur compact et silencieux qui a une grande particularité : il peut se glisser dans une pochette à l’arrière d’un t-shirt. Disponible en blanc et en beige, c’est un petit accessoire qui a déjà réussi a attiré tous les intérêts. Comme on peut lire sur la page First Flight dédiée à ce projet, ce mini-climatiseur fonctionne grâce à l’effet Peltier (phénomène physique de déplacement de chaleur en présence de courant électrique). Son objectif ? Permettre de réduire la température du dos de 13 °C.

Ainsi, en l’utilisant, la température peut passer de 36 à 23 ° C et ce, en quelques minutes seulement. Mais pourquoi ce projet rencontre-t-il un tel succès ? Tout simplement parce que les saisons estivales peuvent être un véritable enfer au Japon. Surtout pour les personnes qui doivent être enfermées, toute la journée, dans un bureau.

Vous pouvez choisir entre deux modèles

Pour répondre efficacement aux attentes et aux besoins des utilisateurs, deux modèles sont prévus. Le premier, un modèle standard. Le deuxième, un modèle plus avancé avec la possibilité de régler automatiquement la température. Ce climatiseur portatif est équipé d’une batterie d’une autonomie de 24 heures et qui demande un temps de charge de 2 heures environ. Petit bémol : le boitier de 85 grammes n’est pas entièrement étanche, bien qu’il soit donc très léger.

Le climatiseur de Sony seulement disponible au Japon

Mauvaise nouvelle : le Reon Pocket ne sera disponible qu’au Japon. Il sera alors commercialisé en début d’année prochaine, sur internet, à 12 760 ¥, soit 150 $ CA environ.

