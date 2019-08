L’intelligence artificielle n’a pas fini de nous surprendre. Aujourd’hui plus que jamais, elle tend à être de plus en plus proche des utilisateurs. Et pour cela, les développeurs rivalisent d’ingéniosité pour que l’IA contribue à l’amélioration de la vie quotidienne. Ainsi, vous ne vous doutez peut être pas encore mais il se peut bien que les dernières innovations des chercheurs dans ce domaine puissent devenir votre prochain allié lors de votre prochaine tournée dans les bars du coin.

Avec le kit de DataSparQ, vous n’aurez plus à attendre une quinzaine de minutes avant de pouvoir être servi dans un bar bondé.

Voici l’AI Bar

C’est une entreprise britannique spécialisée dans les données informatiques qui est responsable de cette innovation. Grâce à l’IA, il n’est plus nécessaire de faire la queue pour prendre un verre dans un bar. Ce système, à installer près du bar, fonctionnera à partir d’une technique de reconnaissance faciale. Il permettra, dans un premier temps, d’analyser le visage de toutes les personnes présentent au comptoir, par le biais d’une webcam connectée à internet. Il mettra, par la suite, les clients dans une liste intelligente et dynamique en fonction de l’ordre de leur arrivée. Pour finir, un écran indiquera aux serveurs lesquels des clients servir en premier.

Ce n’est pas tout, le logiciel a également la capacité d’identifier directement les personnes qui semblent avoir 25 ans ou moins. Dans ce cas, les employés seront avertis et ils devront alors demander une pièce d’identité avant de pouvoir servir la boisson commandée, si celle-ci contient de l’alcool. Dans le souci d’une grande transparence, le temps d’attente de chaque client sera indiqué à l’écran. Il saura donc exactement si c’est leur tour de récupérer leur boisson au comptoir ou pas encore.

Un meilleur temps de service au bar, grâce à la reconnaissance faciale

Ce système a déjà été testé par certains pubs à Londres. Et la plupart d’entre eux, dont le pub 5CC Harrild & Sons affirme que ce système a permis d’améliorer grandement leur service tout en réduisant le temps d’attente.

Prochainement, le logiciel pourrait recevoir une mise à jour et permettre aux clients d’accumuler la somme de leurs commandes pour ne payer qu’une facture à la sortie de l’établissement.