Hongmeng OS : Huawei lancerait un smartphone sous son OS avant fin 2019

Si les tensions entre Huawei et les compagnies américaines ont semblé s’apaiser dernièrement, la firme de Shenzhen a cependant continué de travailler au développement de son propre OS mobile, Hongmeng OS. L’écosystème censé concurrencer Android serait d’ailleurs quasiment prêt, au point que Huawei pourrait sortir un smartphone fonctionnant sous son OS avant la fin de l’année.

D’après le tabloïd chinois Global Times, Huawei serait sur le point de dévoiler publiquement Hongmeng OS, lors d’une conférence destinée aux développeurs, qui aura lieu du 9 au 11 août en Chine.

Avec Hongmeng OS, Huawei sert le chaud et le froid

La situation reste encore très floue au sujet de Hongmeng, puisque plus tôt cet été, Huawei avait laissé entendre que l’OS n’était en fait pas destiné aux smartphones. Des propos tenus notamment par Ren Zhengfei, PDG de la compagnie, au moment où l’espoir renaissait de voir à nouveau une collaboration Huawei-Android.

La dernière information en date du Global Times vient donc contredire l’ensemble des déclarations du mois de juillet : oui, Hongmeng OS serait bien destiné aux smartphones, en plus des appareils connectés et des tablettes. Un sérieux caillou dans la chaussure de Google (propriétaire d’Android), puisque l’écosystème de Huawei a été présenté comme beaucoup plus puissant et rapide que son homologue américain.

Et si l’OS n’est pas destiné à tous les smartphones, c’est en tout cas un excellent moyen de pression pour Huawei, face aux attaques du gouvernement Trump.

