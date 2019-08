WhatsApp et Instagram changent de nom

Facebook possède plusieurs applis et veut, apparemment, que ça se sache. Selon des sources internes, les célébrissimes WhatsApp et Instagram s’appelleront bientôt «WhatsApp from Facebook» et «Instagram from Facebook».

Selon The Information, des employés travaillant sur les applis se sont vus récemment informer du changement. Un tournant important pour le groupe Facebook, qui jusque là avait laissé ses antennes fonctionner de manière relativement autonome.

WhatsApp et Instagram : un changement de nom en période de tourmente

Rappelons que ce changement d’identité intervient au moment où l’acquisition de WhatsApp et Instagram est contesté par les autorités de régulation. Ne pas changer leur nom jusque là permettait de leur éviter d’être assimilés aux multiples scandales touchant la maison mère.

Mais selon les sources internes citées par The Information, le PDG de la firme Mark Zuckerberg souhaiterait que Facebook prenne plus de crédit pour les évolutions des deux applis. Une manière de redorer un blason bien tarni depuis deux ans.

Il s’agirait aussi de créer un écosystème fluide fonctionnant à cheval entre tous les produits estampillés Facebook, avec plus d’interactions entre applis.

«Nous voulons être plus clairs au sujet des produits et services faisant partie de Facebook», a déclaré Bertie Thomson, porte-parole de Facebook.

L’ajout «from Facebook» sera visible à l’intérieur des applis (lors de la connexion par exemple) et dans les app stores.