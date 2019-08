Samsung présente son capteur de 108 mégapixels

On vous en parlait la semaine dernière : le fabricant chinois Xiaomi avait annoncé sur Weibo travailler sur un capteur photo de 108 mégapixels, en partenariat avec Samsung.

Aujourd’hui Samsung rebondit et officialise son capteur Isocell Bright HMX de 108 mégapixels. Rappelons que les capteurs les plus puissants sur le marché atteignent à peine les 48 MP (le Huawei P30 Pro, pourtant considéré comme une machine de guerre, en a 40).

Le capteur de 108 mégapixels : une première mondiale dans le giron de Samsung

D’une taille de 1/1,33 pouce, le Samsung Isocell Bright HMX serait capable de capter une grande quantité de lumière, et ce même dans des environnements faiblement éclairés. Il est muni d’une technologie de fusion de pixels baptisée Tetracell, capable de fusionner les pixels pour augmenter la sensibilité et sortir ainsi des images de 27 millions de pixels plus lumineuses que celles générées dans la résolution normale du capteur.

Le capteur est aussi pourvu d’une technologie axée cette fois sur le contrôle de la sensibilité. Smart ISO devrait pouvoir limiter la montée en sensibilité du capteur afin de conserver la netteté des images en tout temps. Par ailleurs, il aura pour tâche d’analyser la luminosité de l’environnement pour déterminer la valeur ISO la plus faible, pour limiter l’apparition d’artefacts.

En matière de vidéo, l’ISOCELL Bright HMX 108MP pourra sortir des séquences en 6K (3016 x 3384) avec une cadence de 30 images par seconde.

Indiquons pour finir que le premier téléphone à profiter de ce capteur à 108 mégapixels serait, comme prévu, le Xiaomi Mi Mix 4, qui sortira à la rentrée.

