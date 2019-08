Mozilla : Firefox va changer de nom

Ce titre sonne, certainement, comme un refrain pour toutes les personnes qui suivent de près les actualités de Mozilla. Et pour cause, ce n’est pas la première fois que Firefox subit un changement de nom et de logo. Dans la version 70, les utilisateurs n’auront donc plus droit à la mention Quantum.

Le logo habituel ne sera, également, plus au rendez-vous, car le groupe a décidé d’opter pour un design un peu plus « simpliste ».

La version définitive pour octobre 2019

Si le lancement de cette nouvelle version du navigateur est attendu pour le mois d’octobre 2019, Mozilla commence déjà à déployer quelques changements de taille sur Firefox. Le plus important, pour le moment, est le changement du logo dans la version bêta Nightly. Si l’on peut toujours apercevoir le fameux renard, certains détails ont été totalement abandonnés (comme la patte, par exemple) et d’autres changés.

Résultat : le logo est beaucoup plus simple et nettement plus lisible. L’on peut dire que Firefox est au goût du jour, car les chartes graphiques de la plupart des concurrents suivent cette ligne. Actuellement, la simplicité est tendance.

Le nom Quantum n’est plus au rendez-vous sur Firefox

Les changements ne s’arrêtent pas au logo. Mozilla a également l’intention de proposer un tout nouveau nom dans la version 70 de son navigateur. La mention Quantum, que les utilisateurs avaient l’habitude de voir depuis la version 57, ne sera donc plus visible. Pour rappel, cette mention était censée symboliser le renouveau de l’époque.

Ce changement n’est pas vraiment une grande surprise pour les fans, car depuis, la marque Quantum n’a pas vraiment réussi à percer sur le marché. En effet, pour la plupart des utilisateurs le navigateur est et restera toujours seulement « Firefox ».

Et les fonctionnalités ?

De nouvelles fonctionnalités seront également au rendez-vous. Le navigateur pourra, désormais, prévenir l’utilisateur dans le cas où son mot de passe est piraté. Firefox sera également disponible sur un abonnement à 5 dollars par mois (et permets aux utilisateurs de se débarrasser des publicités sur internet). Tous ces changements permettent aux utilisateurs de jouir d’une expérience plus agréable, sécuritaire et surtout personnalisée.