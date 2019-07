Firefox 68 : voici les nouveautés du navigateur de Mozilla

Nous en avions parlé il y a quelques jours : Mozilla compte proposer des services payants pour son navigateur Firefox. Ce qui n’empêchera pas les utilisateurs de la version gratuite de continuer à recevoir des mises à jour. D’ailleurs, la nouvelle version 68 du logiciel vient d’être publiée le mardi 9 juillet. Au programme, tout un tas de petites nouveautés.

Passage en revue.

La gestion des extensions sur Firefox 68

Dans cette nouvelle version de Firefox, Mozilla met en avant une meilleure gestion des extensions. La page des extensions a été renouvelée afin d’offrir un contrôle plus simple et plus clair. Les logiciels installés sur votre navigateur seront séparés des autres et un seul clic permet de se rendre à toutes les informations à leurs propos.

Une autre option, demandée à plusieurs reprises par les utilisateurs : un bouton qui permet de signaler les problèmes sur les extensions activées.

La customisation pour les professionnels

La sortie de la version 68 concerne également les utilisateurs professionnels. De cette manière, le navigateur pourra être customisé pour répondre efficacement aux besoins de tous les employés. On y retrouve, notamment, le « menu support » pour que les membres de l’entreprise puissent contacter leurs équipes en cas de problème.

Les utilisateurs en entreprise pourront, également, changer les onglets suggérés, configurer plus facilement l’adresse proxy et bien d’autres encore.

Firefox 68 passe au mode sombre

Dans la version 68, le mode sombre touche, désormais, tout l’écran. Auparavant, on ne pouvait le retrouver que dans une partie de la fenêtre, c’est-à-dire que les barres d’outils et la barre de recherche.

L’accélération de l’affichage des contenus

Pour les utilisateurs qui ont Windows 10 et une carte graphique AMD, Firefox a pensé à leur proposer le moteur graphique Webrender. Ce dernier leur permet d’accélérer l’affichage des contenus. Selon Mozilla : « L’activation de cette option se fera progressivement dans les semaines qui viennent ».

Les changements sur Android et iOS

Si les changements sont moins importants sur Android et iOS, l’on peut voir une amélioration importante au niveau des performances du navigateur web, dans sa version mobile. Les utilisateurs pourront également, désormais, s’identifier sur un site grâce à leur empreinte digitale (à condition que leur appareil permet cela).

