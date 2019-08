Gamescom 2019 : Google annonce 11 nouveaux jeux sur Stadia

Google en dévoile un peu plus sur les jeux qui seront disponibles sur Stadia!

C’était hier soir, à 19 heures, heure française, que Google a donné le coup d’envoi pour son désormais traditionnel rendez-vous : Stadia Connect. Pour les non-initiés, il s’agit de la deuxième édition d’une émission en ligne du géant du Web américain dédiée à son service de jeux vidéo par abonnement, Stadia. Si le lancement de cette plateforme de jeu vidéo n’est prévu que pour novembre prochain, l’on apprend, de jour en jour, de plus amples informations sur son fonctionnement, sur son catalogue de jeu et surtout sur ses nouveautés. Offrant un jeu gratuit par mois aux utilisateurs, le catalogue dispose également de titres inédits et payants. Pour le plus grand plaisir des joueurs, voici les nouveaux jeux qui viendront étoffer la plateforme de cloud gaming.

Des jeux inattendus arrivent sur la plateforme

Si Google vient d’annoncer l’arrivée de ces nouveaux jeux, nombreuses sont les licences déjà très connues par les joueurs. Ainsi, l’on peut y découvrir les titres comme The Elder Scrolls, Borderlands 3 et Farming Simulator 19. Si ces derniers arrivent sans surprise, d’autres sont beaucoup plus surprenants : Cyberpunk 2077, Mortal Kombat 11 et ORCS Must Die 3 (un titre exclusif pour la plateforme Stadia). Et, comme vous vous en doutez, ce n’est pas les seuls jeux que vous pouvez découvrir sur la future plateforme. Voici donc tous les nouveaux jeux annoncés ce 19 août 2019 :

Cyberpunk 2077 Destiny 2 : Shadowkeep (extension) Kine Darksides Genisis Orcs Must Die 3 (exclusivité Stadia) Windjammers 2 Destroy All Humans Mortal Kombat 11 Super Hot Farming Simulator 19 Samurai Shadows GRID Doom Eterneal Attack on Titan 2 The Elder Scrolls Borderlands 3



Un seul jeu inédit

L’unique annonce inédite de cette conférence est donc ORCS Must Die 3, fruit du partenariat de Robert Entertainement avec Google. Suite du fameux Tower Defense sorti en 2012, les amateurs du genre sont heureux de cette annonce, mais c’est, il faut se l’avouer, l’unique grande joie de cette édition, et pour cause: nombreux sont ceux qui ont trouvé que cette conférence a été assez « pauvre » en contenu exclusif. On se demande alors si le public sera réellement au rendez-vous lors de sa sortie officielle.

Aucun titre EA

À la surprise de tous, ce catalogue ne contient aucun titre EA. Pourtant, cet éditeur est désormais un partenaire de taille de Stadia. Ce n’est donc pas maintenant que Google fera l’annonce de l’arrivée de Star Wars Jedi : Fallen Order ou encore de FIFA 20 sur la plateforme de jeu.

Est-ce que Google prévoit attendre le dernier moment pour faire l’annonce d’une licence plus surprenante ? Est-ce que les futures offres seront réellement à la hauteur de ce qui a été promis ? Le temps nous le dira ! Mais pour le moment, Google a encore beaucoup à prouver.

