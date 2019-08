Lancement en novembre et budget de 6 milliards de dollars pour Apple TV+

Apple TV+ arrive à grands pas!

Si le temps nous a appris une chose, c’est que la marque à la pomme ne lésine pas avec les moyens. Avec un chiffre d’affaires record de 53.8 milliards de dollars pour le second trimestre 2019, Apple peut se permettre d’investir des sommes importantes dans ses divers projets et services, même ceux qui sont encore à leur début et ceux qui n’ont encore aucun abonné. Ainsi, selon les dernières informations obtenues, Apple se serait engagé à mettre un budget de plus de 6 milliards de dollars pour Apple TV+, son nouveau service de streaming vidéo.

De 1 milliard à 6 milliards de dollars

Apple semble attacher une importance particulière à son futur service de streaming TV+. Si, au départ, la firme à la pomme avait prévu lui offrir un budget de 1 milliard de dollars, le dernier rapport du Financial Times suggère que ce budget n’était pas « assez » pour le service. Par conséquent, les responsables ont décidé de lui offrir six fois plus, soit la somme de 6 milliards de dollars. Contrairement à ce que l’on peut penser, il ne s’agit pas de l’unique « dépense folle » effectuée sur un service de streaming. En guise de comparaison, il convient de revenir un peu sur les budgets alloués à d’autres services : 15 milliards de dollars en 2019 pour Netflix, 7 milliards de dollars d’investissement de prévus pour Prime Video. Si la somme allouée à Streaming TV+ paraît minime face aux autres, les efforts d’Apple semblent démesurés étant donné que la plateforme ne sort qu’en novembre et que le succès n’est pas encore au rendez-vous.

Une sortie prévue pour novembre

Pour rappel, Apple TV+ n’ouvrirait ses portes que d’ici le mois de novembre prochain. Toutefois, nous avons déjà quelques idées des programmes qui seront proposés. On pourrait y retrouver, entre autres, The Morning Show, See, Amazing Stories, Truth Be Told et un documentaire spécialisé sur les maisons atypiques, Home. Apple prévoit également l’arrivée d’autres séries dont les titres n’ont pas encore été communiqués jusqu’ici. Néanmoins, la promesse est réelle : du contenu frais sera au rendez-vous et des nouveautés seront à attendre chaque mois.

Pour quel prix ?

Une question importante se pose alors : « avec un tel investissement, le prix serait-il accessible ? ». D’après une source rattachée au site, Apple proposerait un abonnement de 9.99 € par mois. Un tarif très intéressant, lorsqu’on sait que celui appliqué par Netflix pour son offre Essentiel est de 7.99 € et que chez Disney+, la facture classique est fixée à 6.99 €.

Vous laisserez-vous tenter par l’Apple TV+?

