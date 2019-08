Google : un correcteur automatique bientôt intégré à Gmail

Une belle nouvelle fonctionnalité de Google !

Il vous est déjà arrivé de relire un mail que vous aviez envoyé et de vous rendre compte (beaucoup trop tard) que vous aviez fait des fautes ? Ne vous en faites pas, vous n’êtes pas le seul ! Bonne nouvelle : à l’occasion des 15 ans du service de messagerie de Google, le géant américain a décidé d’apporter quelques nouveautés, et certaines d’entre elles pourront résoudre ce problème que l’on rencontre tous. Suite logique à Smart Compose, fonctionnalité qui permet de proposer des fins aux phrases (notamment les formules de politesse), Gmail proposera désormais un correcteur d’orthographe et de grammaire.

Des e-mails sans fautes, l’objectif de Google

C’est une toute nouvelle ère qu’annonce Google. Depuis quelques heures, les utilisateurs de G Suite qui ont la messagerie Gmail ont été les premiers témoins d’une toute nouvelle fonctionnalité sur le service de messagerie : un correcteur d’orthographe et de grammaire amélioré. Tournant grâce à une Intelligence Artificielle, cet outil était attendu depuis quelque temps par les utilisateurs. En effet, son apparition supprime enfin les fautes classiques que les utilisateurs de Gmail ont l’habitude de faire. Pour ce faire, la fonctionnalité corrigera automatiquement les fautes commises sans que l’utilisateur n’ait à cliquer ou taper sur n’importe quelle touche. Et si cet outil était déjà présent, Google a apporté de grands changements au niveau du traitement automatique et en temps réel des textes. « Les fautes d’orthographe courantes seront directement corrigées par Gmail. Tandis que les autres fautes seront seulement surbrillées. Mais cette fois-ci, il ne serait plus nécessaire de cliquer sur « Vérifier l’orthographe » afin de détecter toutes les erreurs », explique un représentant de Google. Au fur et à mesure que vous écrivez votre message, les fautes grammaticales seront soulignées en bleues tandis que les fautes d’orthographe seront soulignées en rouge.

Une arrivée prévue en septembre

Vous avez hâte de pouvoir tester cette nouvelle fonctionnalité ? Nous aussi ! Mais il faudra encore être un petit peu patient, car elle n’est pas encore disponible chez les utilisateurs classiques de Google. Si le géant du numérique avait déjà eu l’occasion de tester cet outil sur Google Doc, son arrivée sur les autres services, dont Gmail, se fera petit à petit. Ainsi, dans un premier temps, ce sont les utilisateurs anglophones qui pourront l’utiliser. Ce n’est qu’à partir de là qu’un déploiement francophone (et autres) sera prévu. Dans un article de blogue, le géant américain a promis que tout le monde pourrait y avoir accès au maximum à la mi-septembre. Une fois qu’il arrivera dans votre boîte e-mail, le correcteur s’activera automatiquement.

Ce nouveau correcteur automatique de Google évitera certainement beaucoup d’embarras à plusieurs personnes !