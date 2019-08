1,5% des identifiants Web corrompus : comment savoir si votre mot de passe a été piraté

Pour votre sécurité, cessez d’utiliser le même mot de passe partout!

Croyez-le ou non, si le piratage informatique a désormais une place aussi prépondérante, c’est surtout dû à la négligence des utilisateurs. Pour cause, l’une des grandes opportunités dont les pirates profitent est l’utilisation, par ces derniers, de mots de passe faciles à déjouer. Certains n’hésiteront pas, par exemple, à utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites. Pour toutes ces raisons, plusieurs marchés clandestins ont pu créer un nouveau commerce juteux : la vente de listes de millions de mots de passe, et les prix peuvent rapidement grimper. Pourquoi un tel engouement ? Tout simplement parce qu’il est très simple de pirater des comptes avec des identifiants répertoriés sur des listes plutôt qu’avec des générateurs de mots de passe. Face à cette situation, comment peut-on se protéger du piratage ?

Des mots de passe solides pour une sécurité solide

C’est une règle d’or : si vous voulez profiter d’une sécurité optimale, vous devez trouver les mots de passe qui vont dans ce sens. En ouvrant votre gestionnaire de mots de passe, vous pourrez identifier rapidement les sites où les mots de passe se répètent deux fois ou plus. Au moment de créer vos logins sur un site, certains navigateurs vous proposent également des mots de passe plus solides et différents pour chaque site. Comme ces derniers seront automatiquement enregistrés dans la mémoire chiffrée du navigateur, vous pouvez être certain de ne pas les oublier (si vous avez la mémoire passoire). De plus, il n’y a pas besoin de les taper dans les cases dédiées à chaque fois que vous souhaitez accéder à vos comptes.

De nombreux identifiants corrompus

L’insécurité causée par les mauvais mots de passe a une portée beaucoup plus importante que ce que l’on pense, et les chiffres en disent long. En effet, depuis quelque temps, Google expérimente sur son navigateur Chrome l’extension Password Checkup (la version 1.1). Selon les récentes conclusions, plus de 650 000 personnes l’ont déjà installé et 1.5 % des identifiants (c’est-à-dire les noms d’utilisateur et les mots de passe) de ces derniers ont été jugés comme étant non fiables. Pour se faire une idée de l’étendue des dégâts, c’est donc près de 316 000 identifiants sur 21 millions qui sont facilement corrompus.

Est-ce que votre identifiant est sécuritaire ?

Ainsi, si vous utilisez le navigateur de Google, Chrome, vous pouvez déterminer rapidement si vos identifiants sont compromis dans une cyberattaque ou une violation de données. Si vous ne voulez pas passer par ce navigateur, vous pouvez toujours passer par d’autres sites Web dédiés : HaveIBeenPwned.com ou monitor.firefox.com/scan sont les plus plébiscités. Il est assez facile d’y accéder, car vous n’aurez qu’à y taper votre adresse e-mail et le site Internet vous avertira de suite si vous êtes impliqué dans une violation de données.

Quoi qu’il en soit, vous devez faire très attention, désormais, lorsque vous inventez un mot de passe. Vous ne savez jamais quand une personne malintentionnée essayera de mettre la main dessus!