Dell et Google : un partenariat autour de Chrome OS

Google prend d’assaut le marché!

Google est, aujourd’hui plus que jamais, décidé à s’implanter sur le marché des entreprises. Ainsi, si prochainement vous décidiez de remplacer vos anciens ordinateurs, il y a de fortes chances pour que vous craquiez sur ces nouveaux venus du géant américain : le Chromebook Entreprise Dell Latitude 5400 et le Chromebook Entreprise 2 en 1 Dell Latitude 5300. Fruits d’un partenariat avec Dell, ces ordinateurs seront-ils à la hauteur de ce qu’attendent les utilisateurs ?

Quand Dell rencontre Google

Ces ordinateurs ne sont pas vraiment issus d’un « nouveau concept », car ils sont grandement inspirés des modèles Latitude de chez Dell. Vous l’aurez d’ailleurs deviné à leur nom. Mais la grande particularité ? Ils tournent avec l’OS Chrome. Pour les paramètres techniques, les utilisateurs pourront profiter d’un clavier confortable, dont la disposition a été conçue spécialement pour Chrome. Les deux sont, bien évidemment, du Full HD avec un processeur Intel Core i7 de 8e génération.

Autres particularités : ils peuvent atteindre jusqu’à 32 Go de RAM et sont équipés de disques durs SSD allant jusqu’à 1 To. Pour ce qui est de l’autonomie, Google et Dell promettent entre 14 et 20 heures, en fonction de l’utilisation que vous souhaitez faire de vos ordinateurs. Il va sans dire que ces caractéristiques sont particulièrement « époustouflantes », mais ce sont des indispensables pour pouvoir s’aligner avec les autres modèles concurrents. Mais pourquoi est-ce que ces nouveaux laptops révolutionneront le marché ? Tout simplement parce que le travail en arrière-plan répond adéquatement aux besoins du service informatique au sein des entreprises.

Et le prix ?

Bien évidemment, pour pouvoir profiter de ces nouveaux bijoux, il faudra y mettre un certain prix. Le Latitude 5400 sera donc disponible pour un coût de 699 $. Le Latitude 5300 2 en 1 sera, quant à lui, vendu à 819 $. Selon les informations obtenues, les nouveaux laptops seront disponibles dans près d’une cinquantaine de pays et l’OS sera proposé dans une dizaine de langues. Et si vous n’êtes pas encore prêt à investir, Google propose également une nouvelle console d’administration Chrome qui permettra un meilleur temps de chargement sur les Chromebook.

Cette collaboration entre Dell et Google promet et on a bien hâte d’en savoir plus!