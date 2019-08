Instagram Threads: la messagerie qui veut concurrencer Snapchat

Facebook fera-t-il mieux cette fois-ci?

Facebook enchaîne les nouveautés, et malheureusement, la maison mère d’Instagram ne rencontre pas toujours que du succès. La preuve : l’échec fulgurant de la messagerie Instagram Direct. Heureusement, la firme de Mark Zuckerberg a su rapidement se relever. Ainsi, selon les dernières informations relayées par le site The Verge, la firme est en train de travailler sur une nouvelle application qui viendra seconder Instagram.

Rester en contact avec ses amis sur Instagram

Cette application, « Threads », permettra donc aux utilisateurs d’Instagram de rester en contact avec leurs abonnés. Son objectif principal est de partager en temps réel plusieurs données venant des utilisateurs comme la localisation, la vitesse de déplacement et niveau de la batterie, mais ce n’est pas tout. La firme prévoit également une fonctionnalité qui permettrait de diffuser du texte, des photos et des vidéos. Ainsi, ces messages s’afficheront dans un fil central, comme nous l’a toujours habitué Facebook. En un seul coup d’œil, l’utilisateur pourra également identifier les utilisateurs actifs et ceux qui ne le sont pas. Il sera également possible d’accéder directement aux stories des amis Instagram.

Le test a déjà commencé

Si l’annonce de l’arrivée de cette application n’a été faite qu’il y a quelques jours, Facebook planche déjà sur Threads depuis bien plus longtemps. En effet, le développement de l’application est déjà à un stade bien avancé au sein de l’entreprise. Toujours selon le site d’information The Verge, l’application serait même déjà en test en interne chez Facebook. Toutefois, la date de lancement officielle n’a pas encore été annoncée à ce jour. D’ailleurs, rien ne prouve que cette application verra réellement le jour. Tout dépendra de la manière dont les utilisateurs l’accueilleront.

Threads VS Snapchat

Grâce à ce nouveau projet, Facebook a l’intention de rivaliser le géant Snapchat. Pour rappel, c’était déjà l’objectif premier au moment de créer Instagram Direct, sauf que le retour des utilisateurs n’était pas en faveur de l’application. Pour rattraper le tir, Facebook dédie l’application Threads uniquement à un cercle d’amis rapproché; une cible totalement différente.

Reste plus qu’à savoir si, cette fois-ci, les utilisateurs seront plus réceptifs.