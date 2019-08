Audible Captions : le sous-titrage des livres audio attaqué par les éditeurs

Audible est dans l’eau chaude!

Le succès des livres audio ne cesse de grandir, et les chiffres sont là pour le prouver : en 2019, 16 % des Français auraient déjà écouté un audiobook, contre seulement 7 % en 2017. Audible, fournisseur de livres audio sur Internet, est un pilier important de ce secteur. Dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur, la plateforme a décidé d’ajouter l’option Audible Captions, un service qui génère automatiquement des sous-titres pour les livres audio. Malheureusement, avant même sa sortie officielle, plusieurs grands éditeurs américains s’y sont déjà imposés.

Plusieurs éditeurs mécontents

Au total, ce sont sept des plus gros éditeurs aux États-Unis (Chronicle, Hachette, HaperCollins, Macmillan, Penguin Random House, Simon & Schuster et Scholastic) qui ont porté plainte contre Audible, vendredi dernier. Un dossier en béton qui n’est pas resté inaperçu devant le tribunal de New York. Ensemble, ces éditeurs pointent du doigt Audible Captions, la fonctionnalité d’Audible qui devrait être intégrée dans le courant du mois de septembre. Grâce à la technologie de reconnaissance automatique de la parole, Captions a pour but de retranscrire l’audio en texte. De cette manière, l’utilisateur pourra en même temps profiter de deux fonctions : le speech et le texte. Selon l’entreprise, qui est actuellement détenue par Amazon, cette nouveauté devrait améliorer l’expérience de l’utilisateur, surtout dans le cadre d’un usage scolaire. Mais il se peut bien qu’il ne voit même pas le jour.

Audible commet une violation de copyright

Mais pourquoi est-ce que les éditeurs se sont ligués contre cette fonctionnalité ? Tout simplement parce qu’ils jugent qu’Audible ne dispose pas des droits alloués. En effet, les droits nécessaires pour l’exploitation des livres audio ne sont pas les mêmes que les droits nécessaires pour l’exploitation de la version écrite. Les plaignants considèrent donc la décision d’Audible comme une violation directe au droit d’auteur, et pour cause; Audible ne dispose pas encore des droits d’exploitations de la version écrite des livres.

Qu’en pense Audible ?

Suite à cette plainte, la réaction de la filiale d’Amazon n’a pas tardé à venir. Ainsi, elle se défend en montrant sa surprise et explique que la fonctionnalité n’a pas pour but de transformer le fichier audio en livre, mais seulement de permettre aux utilisateurs de suivre quelques lignes de texte.

Il s’agit certainement d’un dossier qui fera beaucoup jaser le monde littéraire prochainement!