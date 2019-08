Playstation Plus : les jeux gratuits de septembre 2019 sur PS4

Voici venu le moment tant attendu par les gamers!

Pour la plupart d’entre nous, septembre rime avec « rentrée des classes ». Pour les gamers, plus précisément les abonnés de Playstation Plus, c’est le moment de découvrir les jeux gratuits offerts par Sony. Comme toutes les fins de mois, l’entreprise japonaise lève les voiles sur les titres du mois. Avant de les découvrir, il convient de rappeler que le constructeur a pris la décision de ne proposer que deux titres PS4 mensuellement, et donc, plus aucun jeu sur Playstation 3 et Playstation Vita.

Rendez-vous dans les rues de Gotham City

Après avoir vibré sur Sniper Elite 4 et Wipeout Omega Collection en août, les joueurs se donneront rendez-vous, pour le mois de septembre, dans les rues mal famées de Gotham City. Qui les attend ? Batman ! En effet, pour cette rentrée, le géant japonais propose gratuitement le titre Batman : Arkham Knight. Sortie en 2015 sur Playstation 4, Xbox et PC, il s’agit d’un jeu d’aventure qui clôt la fin de la série Arkham Rocksteady. À télécharger du 3 au 30 septembre 2019, vous aurez la possibilité de tenir tête à tous les ennemis les plus emblématiques du chevalier noir : l’Épouvantail, Harley Quinn ou encore Killer Croc.

Encore plus sombre avec Darksiders III

Ce mois de septembre sera assez « sombre » pour les joueurs. En effet, les abonnés de Playstation Plus pourront également profiter gratuitement du célèbre Darksiders III. Plus récent que le premier titre, celui-ci est sorti en novembre 2018 sur la console de Sony, mais également sur PC et Xbox One. Dans cette licence de THQ, le joueur incarne Fury, un personnage mystérieux et imprévisible, membre des Cavaliers de l’Apocalypse. L’objectif ? Supprimer les incarnations des sept péchés capitaux. Pour le plus grand plaisir des joueurs, plusieurs armes, monstres et compétences seront à débloquer au fur et à mesure. Ce second jeu sera également à télécharger du 3 au 30 septembre 2019 prochain. Et si vous avez envie de profiter un peu des jeux gratuits du mois d’août, vous pouvez encore les télécharger jusqu’au 2 septembre prochain.

Avec ça, vous aurez certainement des heures de plaisir!