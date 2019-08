Apple : nouvelle gamme d’iPhone dévoilée 10 septembre

L’heure est aux annonces chez Apple!

C’est une invitation bien minimaliste que les médias ont reçue il y a quelques jours. Apple les convie, en effet, ce mardi 10 septembre au théâtre Steve Jobs, à Cupertino, Californie, pour un « événement spécial ». Si, dans cette invitation, la marque à la pomme n’a pas précisé ce qui se passera durant cet événement, la tradition veut que cette date marque l’annonce de la sortie de la prochaine génération de l’iPhone, comme c’est le cas chaque année au début du mois de septembre.

Une tradition qu’Apple garde depuis 2015

Ainsi, même si Apple souhaite garder le mystère sur cet événement, toutes les personnes qui suivent de près l’actualité de cette entreprise ne devraient plus être surprises de ce qui s’y passera. En effet, comme chaque année, et ce, depuis 2015, la marque à la pomme présente, à ce même moment de l’année, les nouvelles générations d’iPhone en plus d’un nouveau modèle de montre intelligente Apple Watch. D’après les rumeurs, un successeur à l’iPhone XR, le modèle d’entrée de gamme de 2018, devrait également voir le jour et sera commercialisé cette année.

De nouveaux téléphones haut de gamme

Pour ceux qui s’attendent à de grandes nouveautés, vous serez également très bien servi. En effet, plusieurs nouveaux téléphones haut de gamme Apple seront également prévus. Ne citons, par exemple, que les futurs iPhone XS et iPhone XS Max. Côté fonctionnalité, les mises à jour seront surtout au niveau des capteurs d’appareil photo et des processeurs.

Une hausse dans les ventes ?

Cette présentation se fait au moment où les ventes d’iPhone connaissent une baisse importante. En effet, Apple a annoncé, vers la fin du mois de juillet, que les ventes sont descendues de 12 % durant le troisième trimestre de 2019.

Ces nouveaux venus pourront-ils améliorer cette situation ? Le temps nous le dira.