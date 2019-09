Apple Watch : le suivi du sommeil pour bientôt

Pour de nombreuses raisons, la Apple Watch figure parmi les meilleurs choix en termes de montre connectée. Donnant des informations spécifiques aux utilisateurs, cet accessoire permet de connaitre le nombre de pas parcourus dans la journée, le rythme cardiaque, les éventuelles fibrillations, etc. Et si ces fonctionnalités sont plus ou moins complètes, nombreux sont les utilisateurs qui attendent encore l’arrivée du suivi de sommeil. Un manque qui pourrait être comblé très prochainement.

Le suivi de sommeil se confirme

Selon le site 9to5Mac, spécialisé dans l’actualité d’Apple : «une source de chez Apple a confirmé que l’entreprise travaille, actuellement, sur un suivi de sommeil pour l’Apple Watch qui n’aura pas besoin de matériel spécifique pour fonctionner». Cette fonction de suivi du sommeil serait appelée : «Suivi de temps dans le lit» (ou Time in Bed tracking en anglais) et «Burito» en interne. Il se basera sur les mouvements de l’utilisateur, son rythme cardiaque et les bruits environnants pour déterminer, le plus efficacement possible, la qualité du sommeil de l’utilisateur. Ces données seront, par la suite, partagées sur l’application Apple Santé et sur la nouvelle application destinée à cette fonctionnalité.

Un problème d’autonomie

Seul bémol : l’autonomie. Compte tenu de la capacité, les utilisateurs ont pris l’habitude de recharger leur Apple Watch pendant la nuit. Or, c’est durant la nuit que l’application dédiée au sommeil est le plus utile. Pour venir à bout de ce problème, Apple a décidé de mettre au point deux solutions que le site américain 9to5Mac reporte également dans son article : «Apple a développé une fonctionnalité qui rappellera aux utilisateurs de charger leur Watch au préalable pour qu’elle puisse passer la nuit». La seconde solution envisagée est destinée pour les utilisateurs qui ont deux Apple Watch. Ainsi, la fonctionnalité est capable de distinguer quelle Apple Watch est portée la nuit et celle qui ne l’est pas.

Une date de sortie?

Pour le moment, on ne sait pas si la nouvelle fonctionnalité sera disponible sur les prochains Apple Watch ou s’il faudra attendre la sortie d’une toute nouvelle version de la montre connectée. En attendant, on sait déjà qu’Apple a prévu de dévoiler une mise à jour «mineure» sur l’Apple Watch, la semaine prochaine.