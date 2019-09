Blade Stealth 13 : Razer lance son ultrabook pour gamers

Si les gamers ont sûrement déjà entendu parler du Stealth 13, il va sans dire qu’il manque encore à celui-ci une caractéristique importante : des puces graphiques dédiées. Aujourd’hui, Razer veut corriger le tir en présentant le Blade Stealth 13. Cet ultrabook destiné aux gamers a été annoncé lors de l’IFA 2019. Alliant performance et finesse, les caractéristiques promettent une expérience de qualité.

Blade Stealth 13 : une nouvelle version haut de gamme pour Razer

Razer n’a pas lésiné avec les moyens lors de la conception de cet ultrabook haut de gamme. Et pour cause, toutes les caractéristiques donnent à rêver. Au rendez-vous : un écran LDC de 13.3 pouces en deux définitions possibles (1920 x 1080 pixels et 3840 x 2160 pixels), un processeur Intel Core i7 de 10e génération, une mémoire RAM de 16 Go, un CPU de nouvelle génération. Ce dernier est accompagné de la nouvelle génération du GPU Iris Graphics d’Intel pour le modèle d’entrée de gamme.

Certes, cette puce 3D Nvidia n’est pas la meilleure de sa gamme, mais est suffisante pour faire tourner des jeux en ligne ou les fameux titres eSport. De plus, en comparaison à Stealth 13, les performances seront plus notables que ceux promis par l’ancienne génération. Côté autonomie, l’entreprise d’informatique américaine l’équipe d’une batterie de 53.1 Wh avec une autonomie de 10 à 11 heures.

Une seconde version verra également le jour. Dans cette déclinaison haut de gamme, noire, les utilisateurs pourront profiter d’un GPU Nvidia GTX 1650. Ce composant apporte une grande amélioration en comparaison au MX150 du Razer Stealth 13 de 2018. Si on le compare avec d’autres modèles, il reprend un peu les performances promises par le Razer Blade Pro. Malheureusement, il n’arrive pas encore au niveau des nouvelles GeForce RTX.

Prix et date de sortie

Vous avez hâte de prendre en main ces nouveaux joujoux ? Les deux versions seront disponibles à la fin de ce mois, mais, dans un premier temps, aux États-Unis. Pour l’Europe, la date de sortie n’a pas encore été communiquée. Pour le prix, l’utrabook sera vendu à partir de 1500 $ et à peu près 1680 € chez nous.

