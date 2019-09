Derniers iPhone : Apple et Foxconn ont violé les lois du travail en Chine

50% d’employés temporaires, refus de démissions, heures supplémentaires pour les stagiaires, jusqu’à 100 heures de travail pour les salariés… Voilà une liste non exhaustive des observations publiées par le Chinese Labor Watch (CLW) concernant les usines de Zhengzhou, en Chine, dans lesquelles sont fabriqués les derniers modèles d’iPhone.

Apple et son sous-traitant Foxconn à nouveau épinglés pour leurs conditions de travail, à la veille de la conférence censée présenter le dernier iPhone.

Apple en Chine : pas du beau travail

CLW, organisme à but non lucratif enquêtant sur les conditions de travail des employés d’usines chinoises, a envoyé dans les usines de Zhengzhou des enquêteurs se faisant passer pour des employés de Foxconn (parmi eux, une agente est même restée employée quatre ans dans les usines). Ils ont permis de révéler que la main-d’oeuvre y est constituée à 50% de personnel temporaire. La loi chinoise sur le travail n’en autorise que 10%.

Apple a d’ores et déjà annoncé travailler de pair avec Foxconn pour résoudre ce problème. Pourtant, les conditions de travail dans les usines d’Apple sont pointées du doigt depuis des années. Foxconn, notamment, emploierait des dizaines de milliers d’employés temporaires, en particulier dans les périodes précédant la sortie d’un nouvel iPhone. Contrairement aux employés permanents, ceux-ci ne bénéficient ni de congés payés, ni de protection sociale.

«Apple a la responsabilité et la capacité d’apporter des améliorations fondamentales aux conditions de travail dans sa chaîne logistique, lit-on dans le rapport de CWL. Mais Apple transfère aujourd’hui ses coûts de la guerre commerciale, via ses sous-traitants, vers les ouvriers et profite de l’exploitation des travailleurs chinois.»

12.000 iPhone par tranche de travail

CLW souligne aussi le nombre d’heures supplémentaires faramineux imposé par la marque à la pomme, y compris à des stagiaires. Voilà qui n’a rien de nouveau, puisque Foxconn avait déjà été pointé du doigt en 2017 pour avoir employé des étudiants de secondaire, travaillant en heures supplémentaires illégales pour produire l’iPhone X.

Comme le souligne Bloomberg, Apple et Foxconn ont fixé un objectif de 12.000 iPhone produits par tranche de travail.

Voici les autres infractions notées apr CLW :

Lors des périodes de travail intensives, les démissions ne sont pas autorisées

Certains employés temporaires n’ont pas reçu les bonus promis

Certains employés cumulent jusqu’à 100 heures de travail supplémentaires par semaine (la loi chinoise limite les heures supplémentaires à 36)

Pour refuser les heures supplémentaires, les employés doivent obtenir une autorisation

Les employés doivent parfois rester pendant la nuit pour des réunions non rémunérées

L’usine manque d’équipements de sécurité

Les accidents de travail ne sont pas rapportés par l’usine

Les agressions verbales sont monnaie courante

Des allégations qu’Apple rejette en bloc, indiquant que les étudiants représentent moins de 1% du personnel, et qu’un faible pourcentage d’entre eux travaillait volontairement en heures supplémentaires.