Jack Ma, charismatique patron d’Alibaba, quitte ses fonctions

C’est une page qui se tourne pour Jack Ma. Ayant soufflé ses 55 bougies mardi dernier, le « parrain de l’entrepreneuriat chinois », avait déjà annoncé sa retraite anticipée d’Alibaba il y a un an. Ce qui est maintenant officiel.

Il vient, en effet, de remettre les flambeaux à une équipe de personnes que l’on connait très bien dans le monde des affaires chinois, dont le numéro deux du groupe, Daniel Zhang. Ancien professeur d’anglais, Jack Ma tire aura accumulé une fortune de 41 milliards de dollars.

« Je veux mourir à la plage, pas dans mon bureau »

Ce chef d’entreprise n’a certainement pas laissé le monde des affaires de marbre. La preuve : il fait partie des personnalités les plus riches de Chine. Mais si son succès fulgurant sur la toile a réussi à faire des jaloux, monsieur Ma a d’autres projets pour son avenir.

Connu pour son charisme particulier et son excentricité, le patron du géant Alibaba souhaite « mourir à la plage et non dans son bureau ». Et s’il reste un membre à vie du groupe, le milliardaire souhaite plus se consacrer à des projets philanthropiques, comme l’éducation.

Jack Ma, figure emblématique de l’entrepreneuriat

Et même s’il n’est plus à la tête de ce grand groupe, Jack Ma est bien resté ancré dans les annales. On se souvient, très clairement de la fois où cet homme d’affaires s’est déguisé en Michael Jackson, lors d’un gala, pour esquisser quelques pas de danse du roi de la pop.

Selon Duncan Clark, auteur du livre Alibaba : The House that Jack Ma built : « Son expérience en tant que professeur d’anglais, allié à son charisme et son sens de l’humour, a fait de lui la figure emblématique de l’entrepreneuriat chinois à l’étranger. Son influence en tant que symbole de l’esprit d’entreprise chinois est inégalée ».

Et pourtant, personne n’aurait parié sur un tel destin. Jack Ma était un entrepreneur fauché, mais a réussi à emprunter 60 000 $ pour se lancer dans le commerce en ligne. À partir de là, il a rencontré succès sur succès.