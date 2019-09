Windows 10 : un bug réparé, un autre apparaît

Ce n’est pas la grande joie pour les développeurs Windows 10 de Microsoft. Et pour cause, avec la nouvelle mise à jour, ces derniers ont réussi à corriger plusieurs grandes failles dont les utilisateurs sont nombreux à se plaindre. Parmi eux : l’erreur au niveau de la fonction « Recherche » et le menu « Démarrer ». Ce bug a été reconnu par Microsoft sur son site officiel. Malheureusement, ils n’ont toujours pas réussi à trouver une solution pour corriger le tir sur d’autres problèmes récents.

Un dysfonctionnement au niveau du son

L’autre complication déplorer par les utilisateurs concerne le son dans certains jeux vidéo. Et si ce souci ne concerne que quelques utilisateurs, il tout de même très gênant. En effet, avec la mise à jour KB4515384, les bruitages et musiques de titres sont dépourvus de basses fréquences.

Ce n’est pas tout. Nombreux sont les utilisateurs qui ont rencontré des problèmes au niveau de la spatialisation acoustique. Des gamers l’ont d’ailleurs signalé sur Reddit après avoir joué à des jeux comme PUBG ou Apex Legend.

Une mise à jour apporte un nouveau bug sur Windows 10

Cette nouvelle mise à jour est censée régler les différents bugs rencontrés par les utilisateurs. Malheureusement, elle a apporté d’autres soucis de taille. Ainsi, la désinstallation de cette mise à jour réussissait à résoudre le problème au niveau du son. Certains ont également la brillante idée d’ajuster ou changer les réglages audio pour un rendu plus significatif.

Pour d’autres utilisateurs, le problème a été vite réglé en passant le traitement du son en bits car la qualité CD dans les propriétés de Windows était remise en cause. Les plus aventureux et les informaticiens en herbe ont pu régler le problème en cochant et en décochant quelques cases du menu « propriétés des équipements audio ».

Une solution à venir ?

Pour le moment, les solutions ne viennent donc pas encore de Microsoft. On espère, tout de même, que les développeurs y trouvent une solution efficace plus rapidement pour corriger le tir. En espérant que la future mise à jour n’apporte pas d’autres bugs.