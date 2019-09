Nintendo Switch : la manette SNES sans fil est là!

Le vent de nostalgie souffle encore intensément dans les locaux des grands fabricants de jeux vidéo, chez Nintendo plus que jamais. Une nouvelle qui ne laisse certainement pas de marbre les gamers fans de rétro. Ces derniers auront, en effet, la chance de redécouvrir plusieurs titres légendaires de cet éditeur nippon. Et ce n’est, comme vous vous en doutez, pas la seule surprise que Nintendo réserve à ses fans. Et pour cause, il vient de lever les voiles sur un contrôleur sans fil SNES pour la Switch.

La manette SNES est de retour !

La manette de jeux 16-bits n’est plus à présenter aux grands amoureux de jeux vidéo d’antan. En effet, il s’agit de l’une des plus plébiscitées de sa génération. C’est d’ailleurs pour cette raison que Nintendo a décidé de la remettre sur le marché, mais avec « quelques » changements pour être compatible avec la console Switch. Et brin de nostalgie vous envahira, certainement, dès les premiers regards. Si cette manette a fait le bonheur des joueurs en 1992, 27 ans plus tard, le plaisir est toujours au rendez-vous.

Comme lors de la fabrication de son ainé, Nintendo n’a pas lésiné avec la qualité. Ce qu’on apprécie le plus c’est l’absence de fil pour apporter un plus grand confort de jeu, mais également une meilleure ergonomie. Équipée d’un câble USB, cette manette peut se recharger à partir d’un terminal qui prend en charge ce périphérique et pourra, également, être reliée à la Switch.

Précommandez dès aujourd’hui !

Vous voulez acquérir une manette Super Nintendo ? Les précommandes sont déjà ouvertes sur le store de l’éditeur. Les joueurs américains, eux, pourront profiter plus rapidement de leur manette, car la livraison est prévue pour le 18 septembre (soit aujourd’hui).

Mais attention, il est important de préciser qu’il s’agit d’un produit réservé uniquement aux abonnés Nintendo Switch Online. De plus, vous ne pouvez commander que 4 manettes au maximum, par utilisateur. Vous devez, également, être au taquet, car depuis les stocks sont limités. Et le prix ? 39.99 $ CA.

