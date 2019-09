Facebook Horizon : un univers social en réalité virtuelle

Ça y est, une nouvelle ère des réseaux sociaux est à nos portes!

Il y a quelques mois, nous vous parlions d’Oculus, la branche de Facebook dédiée à la réalité virtuelle. À l’annonce de l’arrivée de cette branche au sein de la firme, les espoirs pour l’arrivée de nouvelles fonctionnalités VR pour le réseau social étaient grands, et si vous êtes de ceux qui ont attendu de pied ferme les « futures » réalisations d’Oculus, vous serez heureux d’apprendre que Facebook vient de dévoiler Facebook Horizon. De quoi s’agit-il ? « D’un mode de réalité virtuelle en pleine expansion, où vous pouvez explorer, jouer et créer de manière extraordinaire », si l’on se réfère à l’annonce officielle sur le site qui y est dédié.

Facebook veut créer son propre monde

Mark Zuckerberg en rêvait, aujourd’hui, c’est chose faite. Facebook a finalement réussi à créer son « propre monde ». Un monde que l’on connaît désormais sous le nom de Facebook Horizon. Cette nouveauté a été annoncée le 25 septembre dernier, lors de la conférence Oculus Connect 6 de San Jose en Californie. Mais concrètement, que se cache-t-il derrière cette nouvelle plateforme ? Il s’agit d’un univers virtuel où les utilisateurs pourront évoluer avec leur propre avatar. Dans un premier temps, ils devront créer leur personnage grâce à un système de personnalisation très pointu : couleur de peau, cheveux, vêtements, forme du visage, etc. Ces avatars, qui sont des personnages de dessins animés sans jambes, pourront par la suite aller d’un monde à l’autre grâce à la reproduction des mouvements de l’utilisateur.

« Bienvenue dans Horizon »

Une fois l’avatar créé, l’utilisateur pourra voyager d’un monde à l’autre grâce aux « Télépods », des portails temporels. Chaque utilisateur du réseau pourra, en effet, développer et créer son propre environnement (que ce soit une île paradisiaque, une nouvelle planète ou des arènes de jeux). Selon Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook : « Tout le monde pourra créer ses propres espaces et expériences. Horizon pourra alors plus facilement grandir, s’étendre et s’améliorer avec le temps ». Équipé de votre casque VR et des télécommandes dans les deux mains, vous serez plongé dans des décors de dessins animés et pourrez passer d’un endroit à l’autre grâce à des portails « magiques ».

Quand le VR rencontre l’aspect communautaire

Pour l’heure, le monde de la réalité virtuelle se limite au marché des jeux et des divertissements, mais Horizon de Facebook compte bien ajouter une couche plus sociale au VR. D’ailleurs, le réseau social insiste beaucoup sur cet aspect « communautaire » que prendra ce projet. Si l’on dit bien souvent qu’Internet, notamment Facebook et les réseaux sociaux du même rang, isole les personnes de la réalité et de la « vraie » vie en société, Horizon souhaite rattraper le tir. En effet, même en restant chez eux, les utilisateurs peuvent étendre leur cercle social, échanger avec leurs amis, supprimer toutes les balises entre un pays et un autre, etc. Sur le site dédié, Facebook apporte de plus amples explications : « Vous pouvez faire équipe avec des personnes du monde entier pour résoudre des énigmes, relever des défis et explorer des possibilités infinies ».

Disponible dès 2020

Ce réseau social en réalité virtuelle sera donc disponible dès les premiers mois de l’année prochaine, en 2020, mais encore en version bêta. Si vous souhaitez faire partie des premiers à tester Horizon, il vous est possible de vous inscrire, d’ores et déjà, au programme bêta sur le site Internet de la firme Oculus. Parce qu’attention, tout de même : afin que votre candidature soit prise en compte, vous devez avoir un casque VR Oculus Rift S ou Quest. Pour rappel, ces casques VR sans fil tout-en-un sont vendus à partir de 449 €.

Pour vous faire une idée de ce que sera ce monde de réalité virtuelle, Facebook a mis en ligne cette vidéo de présentation :

Alors, serez-vous parmi les premiers à essayer ce nouveau réseau social futuriste?

