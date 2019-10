Netflix : du contenu gratuit pour les non-abonnés en attendant la concurrence

Le tester, c’est l’adopter ?

Depuis quelques mois, le succès du géant de la vidéo à la demande est grandement mis à l’épreuve. La raison est que plusieurs concurrents sont sur le point de faire leur apparition d’ici peu de temps. Ainsi, les utilisateurs pourront désormais choisir entre d’autres plateformes, dont Apple TV + et Disney +, mais Netflix ne se laisse pas abattre pour autant. Afin de récupérer sa cote auprès des non-abonnés, la plateforme vient de trouver une solution qui ne laissera certainement pas de marbre les utilisateurs.

Un épisode gratuit pour donner envie

Cette solution ? La mise à la disposition d’un épisode gratuit aux non-abonnés. Avec cette initiative, Netflix permet de donner envie aux spectateurs et les pousser à souscrire à un abonnement. C’est l’acteur Emraan Hashmi qui a fait part de la bonne nouvelle par le biais d’un tweet le 28 septembre. Dans ces lignes, il annonce à son million d’abonnés que le premier épisode de la série indienne Bard of Blood sera disponible « sans abonnement » dans le pays. La veille de cette annonce, la plateforme mettait en ligne la saison entière avec 7 épisodes. Durant quelques jours, les non-abonnés indiens pouvaient accéder à ce premier épisode sans avoir à payer ou à souscrire à un abonnement gratuit. Une grande aubaine, car les non-abonnés en France et aux États-Unis ne peuvent profiter que des bandes-annonces. Selon une source sûre, Netflix a déjà mis en place cette opération pour le premier épisode de la saison 2 d’Élite pour les non-abonnés en Colombie et au Mexique.

Contrer les nouvelles plateformes

Bien évidemment, cette technique est adoptée par Netflix pour générer de nouveaux abonnés, mais il ne faut pas oublier que le géant du streaming se doit aussi de l’adopter pour se réinventer rapidement avant l’arrivée prochaine d’Apple TV + et de Disney +, prévue pour le mois de novembre. Il faut dire que ces deux nouvelles plateformes ont de quoi faire bouger les choses. En effet, de son côté, Disney + fera bénéficier à ses nouveaux abonnés d’un catalogue qui est à la fois riche, culte et très demandé. Encore plus fort, Disney + a décidé d’appliquer un prix bien moindre que celui proposé par Netflix. Ainsi, l’abonnement commencera à 6.99 $ par mois, contre 8.99 $ pour Netflix. Une « petite » différence, diriez-vous ? Mais les 2 $ peuvent faire une grande différence dans le choix des utilisateurs.

Seul le temps nous dira si cette nouvelle approche de Netflix arrivera à lui ramener davantage d’abonnés…