Instagram Threads : nouvelle application pour communiquer avec vos proches

Du nouveau dans la famille Instagram!

Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la manière dont Snapchat accuse Facebook et Instagram de lui mettre des bâtons dans les roues, mais ces accusations n’empêchent certainement pas le géant américain de trouver les moyens pour concurrencer encore plus le réseau social au logo jaune. Après avoir lancé la fonctionnalité « stories » pour les amis proches, Instagram vient donc de lever les voiles sur Threads, l’application de messagerie instantanée pour communiquer avec les proches.

La communication uniquement avec les amis proches

Instagram souhaite recentrer la communication entre proches. La première grande particularité de la nouvelle application Threads est donc de baser la communication uniquement entre les amis proches d’Instagram. S’il vous est possible de ne restreindre vos stories que pour vos cercles d’amis proches, désormais, vous pouvez aussi restreindre votre communication pour ne parler qu’à vos proches. Pour définir la liste de ces personnes qui vous sont « proches », Instagram a mis cette liste directement sur Threads. Ainsi, si vous n’avez pas encore eu le temps de paramétrer votre lise d’amis proches, il vous suffira de passer par la nouvelle application Threads pour pouvoir effectuer les réglages rapidement et efficacement.

Une fonctionnalité inspirée de Snapchat

« Snap Inc. is a camera company », c’est une des signatures très célèbres de la maison mère de Snapchat. Lors de la création de sa nouvelle fonctionnalité, Instagram s’en est fortement inspirée. En effet, lorsqu’on lance Threads, l’écran affiché redirige tout de suite vers l’appareil photo. Cela vous rappellera certainement Snapchat. Ainsi, Instagram souhaite que les utilisateurs puissent capturer plus facilement les photos et les vidéos par le biais de Threads.

Les statuts au cœur du fonctionnement

Troisième et dernière fonctionnalité : les statuts. Désormais, vous pouvez indiquer ce que vous faites et où vous êtes grâce à des statuts automatiques. Ainsi, vous pouvez avertir plus rapidement vos proches si vous êtes « en déplacement », « à la maison », ou encore si votre « batterie est faible ». Automatique ? Oui, parce que l’application se base sur les capteurs de votre mobile pour déterminer votre statut actuel à vos amis proches.

Il va sans dire que Threads et ses fonctionnalités charmeront certainement un large public!