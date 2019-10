Instagram se met au « Dark Mode »

Une belle nouvelle pour les adeptes d’écrans noirs!

Plus qu’une simple tendance, le dark mode est devenu un véritable phénomène chez les grandes entreprises technologiques. Après Messenger, Gmail et Slack, c’est aujourd’hui le tour d’Instagram de rejoindre les rangs. Si on la connaît pour son interface très blanche, le thème sombre est une nouvelle mise à jour qui était très attendue par les utilisateurs.

Le dark mode disponible dans la nouvelle version d’iOS

Si vous avez suivi de près les dernières informations du monde du Web et de la nouvelle technologie, vous savez certainement que dans la nouvelle version d’iOS, la 13, les utilisateurs peuvent profiter d’une nouvelle interface sombre. Avec ce dark mode, il est donc désormais possible de troquer la fameuse interface très claire d’iOS pour une teinte beaucoup plus sombre. Au-delà du fait que cette teinte soit très tendance, c’est également un moyen efficace pour une utilisation plus agréable. Pour préparer l’arrivée de ce mode, plusieurs applications ont déjà fait le chemin pour basculer vers le côté obscur, et Instagram fait partie de ceux-là. Il suffira donc de bien mettre à jour l’application sur l’App Store pour pouvoir profiter du dark mode. Il est à noter que cette fonctionnalité présente, pour le moment, quelques petites contraintes.

Comment activer le dark mode ?

Petit bémol néanmoins : pour le moment, il n’est pas encore possible d’activer le dark mode directement via les réglages d’Instagram. Résultat : vous ne pouvez pas encore alterner rapidement entre le mode sombre et le mode classique. De plus, le programme s’adapte uniquement aux réglages effectués sur l’iPhone. Dans des termes plus simples, cela signifie que si l’utilisateur a activité le mode sombre, Instagram sera automatiquement dans cette teinte. Si vous ne l’avez pas activé, Instagram affichera encore la teinte classique. En d’autres termes, l’application suit l’apparence de votre iPhone. Autre inconvénient de cette fonctionnalité: les utilisateurs n’auront pas la possibilité de modeler la teinte, comme chez d’autres applications.

Grâce à cette nouvelle mise à jour, Instagram est la première application de l’écosystème Facebook à supporter nativement le thème sombre d’iOS et d’Android. À quand le tour des autres applications ?