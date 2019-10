Pixel 4 : les nouveautés du nouveau smartphone de Google

Le Pixel 4 s’en vient!

La rentrée rime avec l’arrivée de nouveautés chez les grandes marques. Après Apple et Microsoft, c’est maintenant le tour de Google de lever le voile sur ses nouveautés hardware. Parmi les plus attendus lors de la conférence de presse à New York, Made By Google, il y a le Pixel 4. Si ce smartphone était le centre, depuis quelque temps, de rumeurs en tous genres, la maison mère a décidé de mettre fin à tous les « on-dit » pour officialiser les différentes caractéristiques de ce nouveau bijou. Et si nous ne les attendons sur le marché que pour la semaine prochaine, ces lignes nous apprennent déjà un peu plus sur les deux smartphones.

Honneur à la technologie sans fil

Vous connaissez les smartphones de Google ? Jusqu’ici, les utilisateurs ont toujours pu profiter d’un modèle sans la fameuse prise jack, mais avec, au moins, un adapteur USB C et, dans certains cas, d’un casque. Cette fois, Google s’est tourné uniquement vers la technologie entièrement sans fil. Ainsi, le choix s’est posé sur la deuxième génération d’oreillettes Bluetooth Pixel Buds. Néanmoins, il faudra attendre le printemps prochain pour pouvoir en profiter.

Des photos compressées ou redimensionnées

À part les 3A et 3A XL, tous les smartphones Pixel pouvaient profiter d’une caractéristique en commun : le service de stockage cloud illimité pour les photos, en gardant la qualité originale. Pour le Pixel 4, le stockage illimité est toujours au rendez-vous. Par contre, les images seront soient compressées, soit redimensionnées. Pour pallier cette « perte », le géant américain propose à ces utilisateurs la possibilité de profiter de trois mois d’essai à l’offre Google One.

Dites au revoir à Daydream

Autre perte que les adeptes des smartphones Pixel devront gérer : l’absence de la prise en charge de la plateforme VR Daydream sur le Pixel 4. Google a confirmé que cette prise en charge sera abandonnée. La raison : Google ne croit au succès sur le long terme de la réalité virtuelle sur les smartphones. Par la même occasion, le groupe américain a également annoncé la fin de la commercialisation de son casque Daydream View.

Pas encore de place pour la 5G

Si vous vous attendez à profiter du réseau 5G sur ce nouveau smartphone de Google, il va falloir être encore un peu plus patient. En effet, comme Apple, Google n’a pas encore fait de place pour la 5G sur ces Pixel 4 et Pixel 4 XL. Les deux modèles seront donc dotés d’un modem 4G LTE Cat 18.

La reconnaissance faciale

Google surfe également sur la tendance de l’identification biométrique, sauf qu’il ne met en place que la reconnaissance faciale sur le Pixel 4. Les utilisateurs ne pourront donc plus profiter de la biométrie avec empreintes digitales. En effet, le capteur d’empreintes digitales sous l’écran n’aurait pas permis les performances actuelles du Pixel 4; un choix purement stratégique pour offrir une meilleure expérience à l’utilisateur.

Est-ce que ces caractéristiques du nouveau Pixel 4 nuiront à Google ? Nous le saurons très bientôt.