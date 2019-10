Google Maps : de nouveaux types d’incidents pourront être signalés

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Maps sur iOS!

Sur Android, ces derniers peuvent déjà signaler les accidents de la route, les ralentissements quelconques au niveau de la circulation et même la présence de certains radars dans quelques pays. Aujourd’hui, ces fonctionnalités ne se limitent plus à l’OS de Google. À partir de cette semaine, Google Maps permet donc de voir les informations des conditions de circulation en temps réel depuis un iPhone.

Les radars et différents accidents de la route arrivent sur iOS

C’est donc officiel, Google vient d’inclure à ses fonctionnalités les différents signalements des radars, des accidents ainsi que des ralentissements au niveau de la route sur l’application iOS de Google Maps. Pour rappel, certaines de ces fonctionnalités sont déjà disponibles (et même très utilisées) pour les utilisateurs de Google Maps sur Android. Pour le moment, nous savons que ces fonctionnalités seront disponibles, du moins, outre-Atlantique. Ainsi, aucune précision n’a encore été faite quant au déploiement dans le territoire français. Mais le géant américain n’a pas non plus indiqué si ces fonctionnalités seront réservées à certains marchés uniquement ou non.

Le signalement des incidents sur Google Maps

Autre grande nouveauté : la possibilité de signaler quatre nouveaux types d’incidents, aussi bien pour les utilisateurs de Google Maps sur Android que sur iOS. Ainsi, pour que les conducteurs puissent être informés en temps réel des conditions de la route, il sera désormais possible d’indiquer:

Les travaux;

Les routes fermées;

Les voitures arrêtées;

Les objets qui gênent la circulation.

Pour signaler la présence d’un radar, d’un accident, d’un ralentissement de la circulation ou tout simplement l’un de ces quatre nouveaux incidents, il suffit d’appuyer sur l’icône « + » qui est située à droite de l’écran, sous le volume.

Un air de déjà vu ?

Vous avez l’impression que ces fonctionnalités ne sont plus vraiment des « nouveautés » ? Le fait est que ces signalements sont déjà tous disponibles sur Waze, l’autre application de navigation de Google. Avec ces fonctionnalités, la rumeur de fusion entre les deux applications est de plus en plus forte.

Reste plus qu’à attendre de voir si une telle fusion surviendra ou si Google Maps et Waze continueront d’être deux entités à part entière!