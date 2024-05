THQ Nordic annonce son prochain showcase digital

THQ Nordic a annoncé son prochain événement majeur, le “THQ Nordic Digital Showcase”, qui se tiendra le 2 août à 16h00 (EDT). Cet événement promet d’être riche en révélations et en surprises pour les fans de jeux vidéo.

Parmi les annonces les plus attendues, on peut s’attendre à des nouvelles concernant le remake de Gothic, avec probablement la révélation de sa date de sortie. Titan Quest II devrait également être à l’honneur, avec des détails sur son développement et sa sortie.

Les fans de TMNT : The Last Ronin seront peut-être aussi ravis, car il est possible qu’un peu de contenu soit dévoilé lors de cet événement. De plus, les joueurs pourraient également avoir droit à des informations sur le nouveau projet de Kaiko Games, connu pour leur travail sur Kingdoms of Amalur.

Enfin, les amateurs de Kingdom Come : Deliverance seront également aux aguets, espérant des détails sur la suite de cette aventure épique, bien que des rumeurs de report circulent également.

Ce showcase promet donc d’être un événement incontournable pour tous les fans de jeux vidéo, avec des annonces qui pourraient bien bouleverser le paysage vidéoludique actuel.