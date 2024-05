De nouvelles images de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Akira Toriyama n’est plus, mais ses réalisations continueront de nous accompagner. Le prochain jeu qui aura pour mission d’accomplir cette tâche est sans aucun doute le prochain jeu de Bandai Namco, à savoir DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Si les premiers trailers sont très prometteurs, mettant en avant notamment du gameplay et la révélation de certains personnages, nous n’en savons pas plus sur la sortie du jeu. Bien que le jeu semble se préparer pour une sortie en fin d’année selon plusieurs sources, le studio n’a de son côté rien confirmé. La seule certitude est que le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Cependant, ce dernier continue de livrer des informations croustillantes sur le jeu et semble même intensifier sa communication autour de ce futur Budokai Tenkaichi. Nous découvrons aujourd’hui, via des images d’un magazine japonais relayées par le site espagnol Vandal, que d’autres personnages, autres que ceux déjà aperçus dans les trailers, seront présents. Parmi ces personnages, nous retrouvons notamment Trunks, Goten, ou encore Goten pour ne citer qu’eux.

Les développeurs ont également annoncé l’introduction d’un mode 5 contre 5, permettant au passage des fusions entre les personnages.

Avec toutes ces informations, nous n’attendons désormais plus que l’annonce officielle d’une date de sortie, car ce serait un euphémisme de dire que tous les fans de Dragon Ball attendent avec impatience ce DRAGON BALL: Sparking! ZERO.