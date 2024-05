Indiana Jones et Avowed : Les dates de sortie révélées ?

Indiana Jones et Avowed, des exclusivités Microsoft très attendues, semblent avoir révélé leurs dates de sortie plus tôt que prévu. Alors que les exclusivités de Microsoft ont été relativement discrètes en début d’année, la tendance devrait changer dans les mois à venir, avec des titres comme Hellblade 2 qui sera disponible le 21 mai. Cependant, d’autres gros titres sont prévus après le Xbox Games Showcase du 9 juin, dont Indiana Jones et le Cercle Ancien, Avowed et S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chronobyl.

Initialement, la date de sortie de ces deux jeux était censée être une grande annonce lors de l’événement Xbox du Summer Game Fest. Cependant, selon les informations recueillies par Tom Warren, Indiana Jones et le Cercle Ancien sortiraient en décembre, tandis qu’Avowed serait prévu pour novembre.

Il faudra attendre la confirmation lors de l’événement Xbox pour avoir des informations précises, mais il semble que les fans pourront mettre la main sur ces jeux courant 2024. Cette seconde moitié de l’année s’annonce donc chargée pour les amateurs de la marque Xbox.

En plus d’Indiana Jones et Avowed, le Xbox Games Showcase pourrait également lever le voile sur d’autres titres très attendus comme Gears 6 et le prochain Call of Duty. Cependant, Gears 6 ne devrait pas sortir avant 2025 sur PC et Xbox Series, tandis que le prochain Call of Duty pourrait être disponible en octobre 2024 sur ces plateformes ainsi que sur PS5.