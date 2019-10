Test du jeu Luigi’s Mansion 3: vous pouvez l’appeler Mario !

Pour vous dire à quel point je l’attendais, je comptais littéralement les jours qui me séparaient de la sortie de Luigi’s Mansion 3, et ce, depuis quelques mois ! Ayant adoré les deux premiers volets, il me tardait de voir ce que Next Level Games nous avait concocté au cours des dernières années afin de nous permettre de refaire le ménage et de chasser des fantômes à la façon Luigi. Disons simplement que le résultat ne déçoit aucunement !

Disponible sur: Nintendo Switch

Des vacances tournant au cauchemar !

Luigi’s Mansion 3 démarre différemment de ses prédécesseurs. En fait, le ton du début de l’aventure est plutôt calme et léger alors que Luigi, en compagnie de son frère, la princesse Peach et quelques Toad, se rend dans un magnifique hôtel afin d’y passer du bon temps. Or, en y rentrant, on sent que quelque chose cloche et Luigi sera rapidement rattrapé par son passé alors que ce somptueux hôtel se transformera en un manoir de l’horreur ! Retrouvant son fidèle aspirateur après avoir échappé de peu à un vieil adversaire, le petit frère de Mario devra surmonter ses peurs afin de secourir sa famille et, surtout, aspirer plus de fantômes que jamais auparavant !

Conscient qu’il s’agit du troisième opus de la franchise, Next Level Games ne vous fera pas patienter afin de vous donner accès à certaines des armes de Luigi. En outre, on acquiert le Révéloscope permettant de matérialiser des objets cachés peu de temps après avoir mis la main sur l’aspirateur. Qui plus est, les explications afin d’utiliser les armes précédentes de Luigi sont claires, mais sommaires. Ainsi, pour ceux ayant dévoré les deux premiers volets, vous plongerez rapidement dans Luigi’s Mansion 3 sans devoir endurer de longs didacticiels !

Fort joli et rempli de clins d’œil

Techniquement, sans surprise, Luigi’s Mansion 3 est supérieur à ses prédécesseurs. La puissance plus élevée de la Nintendo Switch permet un visuel beaucoup plus léché et détaillé, notamment au niveau de la modélisation des personnages. Malgré quelques ralentissements ici et là, ainsi que certaines portions du jeu où il arrive de voir des pixels, le jeu est magnifique grâce à de splendides couleurs et de superbes jeux d’ombres et de lumières. L’éventail d’animations est aussi plus élaboré que dans les précédents jeux, donnant notamment droit à des mimiques plus variées et loufoques pour Luigi. Le voir se raidir comme une barre et continuer à marcher tout en tremblant est à mourir de rire !

Par ailleurs, portez une attention à ce qui vous entoure dans l’ensemble des environnements. Les développeurs ont intégré une panoplie d’Easter Eggs et de références aux séries de Nintendo ainsi qu’à des films de la culture pop, le plus drôle étant l’appareil grâce auquel on communique avec le professeur Tastroff. Vous rappelez-vous d’une certaine machine de réalité virtuelle rouge de Nintendo ? En fait, je ne serais pas surpris de voir plusieurs vidéos sur des références cachées dans le jeu apparaître au cours des prochains mois tant l’aventure en contient !

Vous aimez Luigi’s Mansion ? Vous adorerez ce troisième volet !

Qu’on se le dise: le plaisir d’un Luigi’s Mansion repose sur l’exploration afin de trouver une panoplie de trésors en aspirant tout sur notre passage. Même si la série est une parodie de Ghostbusters nous permettant d’aspirer des fantômes, le réel plaisir d’un Luigi’s Mansion est de pouvoir explorer et compléter des casse-têtes afin d’accumuler des trésors. En ce sens, peut-être qu’un seul hôtel au lieu de plusieurs manoirs comme dans Luigi’s Mansion: Dark Moon vous amène à croire que le jeu est moins étoffé.

Or, c’est tout le contraire. Luigi’s Mansion 3 est le jeu le plus fourni de toute la franchise et sans aucun doute celui qui vous prendra le plus de temps à terminer. On a beau avoir inclus un seul hôtel, ce dernier est un regroupement de plusieurs manoirs bien distincts en un seul endroit. Afin de secourir Mario et cie, vous devrez mettre la main sur des boutons d’ascenseur qui, généralement, seront entre les mains de fantômes. Une fois un bouton acquis, vous pourrez aller à un autre étage afin de l’explorer. Néanmoins, chaque étage de l’hôtel a son propre thème et vous verrez qu’il ne s’agit pas uniquement d’un endroit de villégiature. Certes, vous aurez des endroits typiques d’un hôtel à explorer tels que des chambres, la buanderie ou le hall d’entrée, mais certains étages vous amèneront dans des lieux inusités, incluant des plateaux de tournage et même un musée !

Question trésors, vous serez également servi. Luigi’s Mansion 3 regorge d’éléments interactifs et de trésors à dénicher. En plus des classiques sous, billets de banque et perles, chaque étage comprend six cristaux à trouver, tous étant à l’effigie du thème de l’étage que nous explorons. Chaque coin, chaque petit élément est susceptible de cacher un trésor et le tout rend le jeu extrêmement prenant et addictif. Simplement pour vous dire, j’ai démarré deux parties et, en recommençant le jeu dans la seconde, j’ai trouvé de nouveaux trésors alors que je croyais avoir fouillé chaque environnement de fond en comble dans ma toute première partie. Disons que cela m’a fait réaliser à quel point Luigi’s Mansion 3 regorge de secrets partout où l’on met les pieds !

Néanmoins, j’aurais aimé que tous ces trésors aient une plus grande utilité. À un certain moment durant l’aventure, le professeur Tastroff vous offrira d’échanger vos trésors contre des cartouches permettant d’identifier des cristaux ainsi que des Boos dans l’hôtel. Or, vous pouvez très bien les dénicher par vous-même, ce qui est d’ailleurs l’un des nombreux plaisirs du jeu. Certes, amasser des dizaines et des dizaines de milliers de sous, de billets et de perles est addictif, mais l’utilisation qu’on en fait est plutôt décevante au bout du compte.

Luigi plus armé que jamais

Si vous avez joué aux autres Luigi’s Mansion, vous retrouverez le même style de jouabilité. Luigi peut toujours aspirer et faire cracher son aspirateur, le tout à 360 degrés. À ce sujet, même si cela fait partie de l’ADN de la série, sachez qu’il y a toujours une certaine difficulté à bien viser certains objets, notamment lorsqu’ils sont situés en haut de Luigi. La caméra a aussi tendance à se positionner un peu trop loin de l’action, nous empêchant ainsi de bien voir certains éléments, surtout en mode portable.

Ceci dit, afin de diversifier l’expérience, Next Level Games a inclus de nouvelles attaques. La plus frappante est celle permettant à Luigi de faire valser de gauche à droite un fantôme qu’il tente d’aspirer. Ce faisant, non seulement affaiblirez-vous le fantôme, mais vous pourrez aussi blesser des fantômes à proximité et même détruire des objets. C’est jouissif d’ainsi meurtrir les fantômes, spécialement lorsqu’il y en a plusieurs dans une même pièce !

Autrement, Luigi pourra lancer des sucettes très tôt dans son périple. Ces sucettes pourront s’accrocher à des surfaces plates afin que Luigi puisse les tirer et, dans la plupart des cas, les envoyer valser dans la pièce. Le plombier habillé en vert pourra aussi effectuer un slam au sol grâce à son aspirateur, détruisant au passage certains objets et étourdissant également certains types de fantômes.

Finalement, la grande nouveauté est Gluigi, soit un Luigi en glu que vous pourrez matérialiser. Gluigi sera insensible aux surfaces dangereuses, bien qu’il sera vulnérable à l’eau ainsi qu’au feu. Même s’il a une vitalité bien inférieure à celle de Luigi, vous utiliserez Gluigi à profusion puisqu’une panoplie de casse-têtes furent développés afin d’utiliser ce nouveau personnage fait en glu, voire même les deux protagonistes en même temps. En intégrant Gluigi, Next Level Games a très simplement doublé les possibilités offertes dans le jeu, en plus de diversifier l’expérience d’une très belle façon !

À noter que même si Luigi’s Mansion 3 n’est pas très difficile, il offre certains défis intéressants. En outre, il y a plus de sortes de fantômes qu’auparavant et certains d’entre eux sont beaucoup plus agressifs. Qui plus est, il arrivera qu’ils vous attaquent avec des objets qui vous forceront à utiliser les nouvelles habiletés de Luigi. Même si certains combats contre des boss sont plutôt moyens, l’expérience de combat générale est la plus divertissante de la série jusqu’à présent !

Un multijoueur intéressant et quand même étoffé

Petit mot en terminant au sujet du multijoueur. Cette fois, Next Level Games a inclus trois modes multijoueurs qui, chacun à leur façon, vous procureront une dose certaine de plaisir.

Ainsi, la campagne principale peut se faire en coop, un joueur prenant le contrôle de Luigi et l’autre de Gluigi. Puisque le jeu fut développé pour l’utilisation de ces personnages, il n’y a pas beaucoup de segments où l’un aura du plaisir tandis que l’autre ne fera qu’observer. De ce fait, l’hôtel peut être exploré à deux joueurs et ces derniers auront autant de plaisir l’un que l’autre, peu importe qui ils incarneront !

La Tour Hantée fait quant à elle énormément penser au multijoueur de Luigi’s Mansion: Dark Moon. Grosso modo, votre équipe de huit Luigi ira explorer une grande tour, localement ou en ligne, où seront réunis des fantômes de la portion solo ainsi que des spectres exclusifs à ce mode. En chemin, vous pourrez résoudre des casse-têtes et secourir des Toad. Le niveau de divertissement est similaire au multijoueur du second Luigi’s Mansion, de sorte que vous aurez bien du plaisir à chasser des fantômes à plusieurs, l’action pouvant devenir très intense et chaotique à certains moments puisque le tout sera chronométré !

Enfin, le jeu offre aussi trois mini-jeux qui, sans être complexes, sont de bon goût. Je ne pense pas que vous y accrocherez très longtemps, mais ce sont des mini-jeux compétitifs bien faits dans lesquels vous affronterez d’autres joueurs dans des compétitions amicales afin de déterminer qui des Luigi ou des Gluigi sont les meilleurs. C’est amusant, mais avec seulement trois mini-jeux, disons que vous irez dans ce mode de temps en temps lorsque vous ne serez pas dans la Tour Hantée.

Devriez-vous y jouer ?

Luigi’s Mansion 3 est tout simplement le meilleur jeu de la franchise jusqu’à présent et l’un des jeux avec lequel j’ai eu le plus de plaisir cette année. J’attendais impatiemment le jeu et il ne m’a aucunement déçu. Sans vouloir faire un jeu de mots, Next Level Games est vraiment passé au prochain niveau avec ce jeu en élargissant absolument tout des précédents Luigi’s Mansion tout en n’oubliant pas l’essence même de la série. Le résultat est un incontournable sur Nintendo Switch amenant définitivement à croire que Luigi est à la hauteur de Mario !

Ce que vous aimerez:

Les nouvelles possibilités apportées par les nouvelles habiletés de Luigi;

La quantité phénoménale de secrets à découvrir;

Le plaisir d’explorer l’immense hôtel de fond en comble rendant le jeu extrêmement accrocheur.

Ce que vous n’aimerez pas:

Le bruit infernal que fait le jeu lorsque la vie de Luigi est basse;

La caméra reculant trop à certains moments;

L’utilisation qu’on fait des trésors amassés.

Note: 9.5 sur 10

