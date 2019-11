Comment résoudre l’erreur de proxy Netflix ?

Utiliser un VPN avec Netflix peut avoir plusieurs avantages et si vous avez déjà tenté l’expérience, vous avez sûrement déjà rencontré une erreur de proxy. Nous allons vous expliquer d’où vient cette erreur et comment la contourner, sachant que la plateforme met de plus en plus de moyens pour tenter de détecter les comptes qui utilisent ce type de logiciel. Mais tout d’abord, décortiquons ce que vous pouvez faire avec un VPN sur Netflix.

Pourquoi utiliser un VPN sur Netflix ?

La première raison est liée à l’usage général des VPN, que cela soir lorsque vous vous connectez à Netflix, à autre plateforme de streaming ou à tout autre site Internet.

Le but premier de ce type est bel et bien de sécuriser votre connexion. Avec un VPN, vous bénéficiez d’un anonymat renforcé pour naviguer sur Internet en toute tranquillité. Les données sensibles que vous échangez avec ou sur les sites web, comme votre information de connexion, votre IP, des messages privés ou vos données de cartes bancaires peuvent être interceptés et crypter vos informations, voir cacher votre connexion, est un gage de sécurité.

Du côté de Netflix, l’intérêt du VPN peut être intéressant pour les plus mordus de films et séries. En effet, le catalogue Netflix varie en fonction de la zone géographique, principalement pour des raisons de contrats et de droits d’auteurs. Selon le pays où vous vous trouvez, vous n’aurez donc pas accès au même contenu. Les programmes disponibles aux États-Unis sont non seulement plus nombreux et diversifiés, mais également plus récents que ceux accessibles en Europe par exemple. En modifiant artificiellement votre localisation, le VPN peut ainsi débloquer les catalogues étrangers Netflix.

Certains sites comme Unogs.com recensent les contenus de la plateforme par région pour vous éclairer sur les disparités géographiques. Par exemple, le chef-d’œuvre de Christopher Nolan, « The Dark Night », n’est présent que dans 20 catalogues sur les 34 recensés sur la plateforme.

Pourquoi Netflix retourne une erreur de proxy ?

L’usage des VPN n’est pas interdit sur Netflix, cela n’a rien d’illégal, mais forcément, la plateforme n’aime pas que l’on change son IP pour voir des films qui ne sont pas encore disponibles dans un pays donné.

Aussi, il est important de noter qu’aucun internaute n’a encore été reconnu légalement coupable pour d’utiliser un VPN sur Netflix. En réalité, la responsabilité incombe plus au VPN lui-même qu’à son utilisateur.

Quoi qu’il en soit, l’entreprise de divertissement est dans une guerre totale contre les VPN pour protéger son catalogue depuis plusieurs années, sous la pression des ayants droit bien sûr, qui y voient une perte de profit. C’est pourquoi un grand nombre de VPN peuvent être détectés et le service se retrouve ainsi bloqué. Ainsi peut surgir la fameuse erreur de proxy.

Officiellement, Netflix appelle cette erreur, « M7111-5059 ». Si vous rencontrez un message d’erreur qui vous bloque l’accès, c’est simplement parce que votre VPN fait partie de la « liste noire ». Votre VPN est détecté automatiquement par la plateforme et la seule façon de continuer à profiter des programmes est de désactiver le VPN. Ou alors d’opter pour un VPN qui permet de contourner cette erreur de proxy… car Netflix ne parvient pas encore à le filtrer !

Comment résoudre l’erreur de proxy Netflix ?

Tous les VPN ne sont pas aussi bons pour contourner les restrictions géographiques. Certains y parviennent mieux que d’autres et ne se font pas prendre, c’est aussi simple que cela et pour ne pas avoir cette erreur, il suffit d’opter pour un VPN de qualité.

Actuellement, seuls les meilleurs parviennent encore à lutter contre la pression exercée par Netflix. Il est facile de comprendre pourquoi Netflix se bat avec hardeur contre les VPN vu que la plateforme souhaite protéger la propriété intellectuelle de son contenu et les droits de diffusion qui peuvent varier d’un pays à l’autre.

La première erreur par exemple, est de faire confiance aux solutions gratuites pour débloquer les contenus présents dans les différents catalogues Netflix : ce sont les plus simples à identifier. Certes, la solution est économiquement intéressante, mais se montre rapidement limitée, car Netflix parvient aisément à identifier ces types de VPN car les marques mettent moins d’argent pour protéger les données… vu qu’elles ne retirent des bénéfices que par la publicité ou la revente des données de ces utilisateurs.

Pour un investissement entre 3 à 10 euros par mois, en fonction de votre période d’engagement vous pourrez accéder à tous les catalogues et sécuriser vos données avec les mastodontes comme ExpressVPN, Private VPN, NordVPN, Cyber Ghost ou encore Surf Shark. À noter que la liste des bons VPN pour Netflix peut évoluer à tout moment.