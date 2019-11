Spotify lance Spotify Kids pour les enfants

Les enfants auront aussi droit à leur musique instantanée!

Il n’y a pas que les parents qui profitent de Spotify. Les enfants aussi passent par cette application pour écouter de la musique, par le biais des comptes de leurs parents. Malheureusement, cette pratique est loin d’être « sécuritaire » pour les petits utilisateurs. En partant de cette constatation, Spotify a décidé de créer un environnement spécial pour les utilisateurs de bas âge. C’est de là qu’a été créé Spotify Kids.

Une version pour la « prochaine génération »

Spotify vient donc de lever le voile sur une toute nouvelle application pour la famille, mais spécialement pour les utilisateurs en bas âges : Spotify Kids. Cette version revisitée est disponible en version bêta en Irlande. Toutefois, l’on sait que l’objectif du géant du streaming est de toucher « la prochaine génération » et propose des contenus qui s’adaptent à ces derniers.

Spotify a tout intérêt à creuser ce marché, car ce sont les abonnements étudiants et familles qui ont permis au groupe de profiter d’un très bon résultat pour le troisième trimestre de 2019. Cette nouvelle application est conçue pour attirer encore plus de nouveaux abonnés dans la catégorie enfants et familles.

Des contenus spéciaux

Cette nouvelle application se montre donc comme un « terrain de jeu sonore pour les enfants ». Grâce à elle, les enfants peuvent explorer des musiques et des contenus audio dans un environnement amusant et sécuritaire. Ainsi, cette nouveauté sera accessible aux enfants à partir de 3 ans, et disponible pour les abonnés de l’offre Premium Family. Cela signifie que pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, vous aurez besoin d’un abonnement Premium Family pour pouvoir vous connecter. Au total : 80 listes de lecture et 6000 chansons attendent les « petits utilisateurs ». Il est à préciser que Spotify Kids ne diffuse aucune publicité et que la localisation n’est pas recueillie.

Voilà une bonne nouvelle pour les enfants, mais aussi pour les parents! Reste plus qu’à attendre que Spotify Kids s’implante ici.