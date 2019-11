Google s’offre Fitbit pour 2,1 milliards de dollars

Google qui rachète Fitbit, ce n’est pas une blague!

Avec l’arrivée en masse des rumeurs sur Internet, l’on ne sait vraiment plus que croire ou non. Ainsi, lorsque les internautes parlaient du rachat de Fitbit par Google, nombreux sont ceux qui ont été sceptiques. Aujourd’hui, c’est officiel ! En effet, le géant américain a profité de la fête de la Toussaint pour faire l’annonce du rachat de Fitbit. Pour rappel, ce dernier est un spécialiste des accessoires connectés pour la santé et le fitness. Si l’acquisition ne sera finalisée qu’au cours de l’année prochaine, Apple Watch pourra désormais compter un prochain concurrent de taille, signé par la firme de Mountain View.

Un rachat de 2,1 milliards de dollars

Avant d’avoir pu compter Fitbit parmi ses acquisitions, Google a dû mettre la main à la pâte. En effet, ce rachat a été concrétisé pour une coquette somme de 2,1 milliards de dollars. Si la firme de Mountain View est aussi décidée, c’est surtout pour se faire une place d’honneur sur le marché des accessoires connectés de ce genre. En effet, Google a déjà un système d’exploitation et une application dédiée au fitness; ce rachat est donc la continuité de ce projet. Une fois que le contrat sera dûment signé, Google aura toutes les cartes en main pour offrir aux utilisateurs une offre complète. Dans quelques mois, Apple et ses montres Watch pourront laisser une place à ce prochain concurrent. Inversement, les produits Fitbit pourront bénéficier de l’intelligence artificielle signée Google. Jusqu’ici, toutes les montres Fitbit tournent avec l’assistant d’Amazon, Alexa. Il s’agit donc ici d’une grande opportunité pour l’un comme pour l’autre.

Comment Google compte se différencier ?

Pour se différencier de la concurrence, Google mise sur la transparence à propos de l’usage des données. Il va sans dire que les utilisateurs de ce type de matériel tiennent particulièrement aux données liées à la santé et aux performances en fitness, Google veut donc les rassurer. Dans une note de blogue, le vice-président appareils et services, Rick Osterloh, affirme que : « Nous ferons preuve de transparence concernant les données que nous recueillons et pourquoi nous les recueillons. Nous ne vendrons jamais de données personnelles à qui que ce soit. Les données de santé et de bien-être Fitbit ne seront pas utilisées pour les annonces publicitaires Google. Et nous donnerons aux utilisateurs Fitbit le choix de réviser, déplacer ou supprimer leurs données ».

Google remporte contre Facebook

Selon The Information, Google n’a pas été le seul intéressé par le rachat de Fitbit. En effet, Facebook était aussi sur le coup, sauf que la firme de Mark Zuckerberg n’a pas réussi à être à la hauteur de la promesse de Google : doubler la somme proposée par Facebook.

Voilà un rachat qui devrait changer la donne pour Google dans le domaine des accessoires connectés!