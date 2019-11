Facebook : un selfie demandé pour prouver son identité ?

Le Face ID à un tout autre niveau!

Aujourd’hui, avoir un compte Facebook est presque devenu une norme. En effet, le grand réseau social compte plus de 2.5 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde. Malheureusement, parmi eux, on peut constater de très nombreux faux comptes. Pour lutter une bonne fois pour toutes contre ce phénomène qui commence à prendre une grande ampleur, Facebook a décidé de prendre des précautions. Une des méthodes en test, actuellement : la vérification d’identité par le biais d’une vidéo en live.

Oubliez le mot de passe classique

Choisir un mot de passe de sécurité est devenu un véritable casse-tête. Les utilisateurs doivent indiquer un mot de passe avec des lettres, au moins une majuscule et au moins une minuscule, la présence d’un ou plusieurs chiffres et même des caractères spéciaux. Le problème, c’est qu’à cause de cela, il est devenu difficile de se souvenir de son mot de passe. Bonne nouvelle : Facebook a trouvé un moyen pour vous simplifier la tâche. Il s’agit d’une méthode de connexion alternative qui a été repérée par la célèbre Jane Manchun Wong. La développeuse a mis la main sur une référence qui pourrait appartenir à un système de reconnaissance faciale dans le code mis à jour de l’application mobile de Facebook.

Bannir les comptes fake

Cette technique de connexion n’est pas seulement destinée à vous rendre la vie plus simple. En effet, dans cette nouvelle méthode d’identification mise en avant par le grand réseau social, il est question de prendre un selfie vidéo sous différents angles. Ainsi, Facebook pourra plus facilement identifier le propriétaire du compte en question, lui faire prouver qu’il ne s’agit pas d’un robot, et surtout, lutter contre les comptes fakes. Si, pour l’heure, cette référence découverte ne semble être qu’un simple test, Facebook ne nie pas s’y intéresser grandement pour élargir les fonctionnalités proposées au grand public. Mais dès l’annonce de cette nouvelle technique, plusieurs questions commencent à tourner autour de l’utilisation des données personnelles et physiques des utilisateurs.

Tout cela ne serait-il qu’une nouvelle tactique de Facebook pour obtenir plus d’informations sur ses abonnés?